Bruce Springsteen a Monza, concerto per No surrender

Monza, 25 luglio 2023 – Neppure nubifragi e grandinate che in queste ultime ore e giorni hanno flagellato la Brianza sono riusciti a fermare i fans del ‘Boss’. Esattamente come non si erano fatti scoraggiare al concerto di Ferrara del 18 maggio, solo pochi giorni dopo l'alluvione che ha messo in ginocchio la Romagna.

<p>La folla dei fan al concerto di Bruce Springsteen a Monza</p>

[Missing Credit]

Appassionati di tutte le età con indosso le magliette dei tour, quest’ultimo che chiude gli appuntamenti europei e quelli della lunga carriera del cantante ‘born in the Usa’, e nel pomeriggio hanno cominciato ad affollarsi sotto il palco dove, alle 19.30, sono cominciati il divertimento e la musica, con l’accompagnamento della mitica E-Street band.

<p>Il palco montato nel parco della città</p>

[Missing Credit]

A parte qualche zona di terreno ancora fangoso, dopo la rimozione degli alberi e dei rami sradicati lungo i viali questa mattina e il sopralluogo aereo effettuato da sindaco e questore sull’area del concerto, i 50mila metri quadrati di Prato della Gerascia, all'interno dell'Autodromo di Monza hanno iniziato ad ospitare i 70mila fans attesi per l’evento. Che hanno atteso l’arrivo del loro idolo tra file al banchetto del merchandising e a quelle dei punti ristoro.

GALLERY

Clicca sulla foto per vedere le immagini dei fan e del concerto

La scaletta della serata

Quali canzoni canterà Bruce Springsteen? Niente è mai certo fino al momento del concerto. Ecco un’ipotetica scaletta del live.

No Surrender

Ghosts

Prove It All Night

Letter To You

Promised Land

Out In The Street

Candy’s Room

Kitty’s Back

Brilliant Disguise

Nightshift

Don’t Play That Song

E Street Shuffle

Johnny 99

Last Man Standing

House Of A Thousand Guitars

Backstreets

Because The Night

She’s The One

Wrecking Ball

The Rising

Badlands

Burnin’ Train

Born To Run

Rosalita (Come Out Tonight)

Glory Days

Dancing In The Dark

Tenth Avenue Freeze-Out

I’ll See You In My Dreams