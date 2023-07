Dopo il nubifragio, Monza conta i danni. Ma il concerto di Springsteen non è a rischio

Monza – Tetti scoperchiati e strage di alberi in viali e strade di Monza. Il violento nubifragio di ieri sera ha messo in ginocchio la città e il Parco. Cancelli chiusi fin da questa mattina e ingressi consentiti soltanto alle squadre del Consorzio Parco e Villa, al personale dell’autodromo e allo staff di Barley Arts che sta montando il palco e allestendo l’area concerto per il live di Bruce Springsteen in scaletta martedì sul prato della Gerascia.

“Tutto sta procedendo regolarmente”, conferma Claudio Trotta produttore e fondatore di Barley Arts. E lo sottolinea anche il sindaco di Monza Paolo Pilotto dopo aver consultato le ultime previsioni meteo. Al momento quello che preoccupa di più la protezione civile è riuscire a ripulire le strade e i parcheggi dai detriti, da pezzi di lamiera, rami e alberi. Numerose le auto danneggiate, in viale Romagna sono crollati sulla carreggiata quattro alberi, altrettanti in via Amati, in via Correggio già nella notte c’è chi si è attrezzato con il fai-da-te, ha imbracato con una fune i tronchi in mezzo alla strada e con una jeep li ha trascinati a lato. Parzialmente danneggiato il tetto del centro civico di via Silva e di un condominio di 7 piani in via Europa: alcuni pannelli sono volati via per atterrare nelle strade attorno, nell’impatto a terra si sono sbriciolati e sono stati rinvenuti frammenti di eternit. In queste ore gli operai del Comune e i tecnici di Ats Brianza hanno chiuso circa 500 metri di strada per rimuovere l’eternit e ripulire la carreggiata.