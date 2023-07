Bruce Springsteen a Monza, le foto dei fan

Monza – Magliette dei tour passati e birra in mano. I fan di Bruce Springsteen non si sono fatti scoraggiare dal maltempo dei giorni scorsi e di questa notte, e attendono il 'Boss' nel Prato della Gerascia all'interno dell'Autodromo di Monza per l'ultima tappa europea del suo tour mondiale. Sono attese 70mila persone.

L'arrivo dei fan

Un'altra coppia di fan al Parco di Monza

Prima di cantare ci si riposa all'ombra

Due fan del Boss che fanno uno spuntino prima del concerto

Fan con la bandiera degli Stati Uniti

Aspettando Springsteen, meglio proteggersi dal sole

Dalla Scozia con furore

Aspettando il Boss, con stile