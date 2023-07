Bruce Springsteen, concerto a Monza: orari, scaletta, ingressi, parcheggi e navette

Monza, 23 luglio 2023 – Il conto alla rovescia è partito: Bruce Springsteen sarà in concerto a Monza, nella serata di martedì 25 luglio per l’attesissimo terzo e ultimo appuntamento in Italia di The Boss, che sarà anche quello conclusivo del tour europeo. Sarà la prima volta che Springsteen si esibirà in uno degli autodromi diventati punto di riferimento per i grandi concerti, nell’area del Prato della Gerascia all’interno del Parco di Monza. Agli spettatori saranno riservati 50mila metri quadri, il resto sarà tutto per il palco, gli spazi di servizio, i maxischermi e i punti riservati alla vendita di cibo, bevande e merchandising. Ma vediamo tutto nei dettagli.

Il concerto Bruce Springsteen and The E Street Band inizierà alle 19.30 del 25 luglio. Il parco di Monza quel giorno aprirà alle 7 di mattina, mentre dalle 8 si potranno raggiungere le aree comfort. I varchi per l’area concerto apriranno invece alle 14.

Ore 7: apertura del Parco di Monza a tutto il pubblico

Ore 8: apertura del Comfort Village e della Comfort Area Mirabello

Ore 14: apertura area concerto in Prato della Gerascia

Ore 16.30: The Teskey Brothers

Ore 17.45: Tash Sultana

Ore 19.30: Bruce Springsteen and The E Street Band

Tutti i percorsi che arrivano in Area Concerto al Prato della Gerascia, all’interno del Parco di Monza, sono pedonali. Il traffico è inibito a qualsiasi autoveicolo che non sia di servizio. Lungo tutti i percorsi ci saranno operatori del servizio di controllo, Protezione Civile e Forze dell’ordine oltre a soccorritori della Croce Rossa Italiana con mezzi di soccorso. Via Cavriga in entrambe le direzioni (Villasanta e Monza) è chiusa al traffico veicolare e pedonale per l’esclusivo utilizzo delle Navette Blu e Nere. Per tutte le informazioni sulle modifiche alla viabilità è necessario consultare il sito del Comune di Monza.

Durante il giorno il Parco sarà accessibile in tutte le sue entrate, ma per l’uscita dopo il concerto gli unici cancelli aperti saranno quelli della Porta di Monza, delle due porte di Vedano e delle due di Biassono, perciò per chi parteciperà all’evento l’indicazione è di seguire i percorsi illuminati e le indicazioni dello staff.

Gli ingressi sono consigliati e non obbligatori rispetto ai settori Pit. INGRESSO CONSIGLIATO PER PIT A E B1: – Biassono Costa Bassa – È consigliato il Parcheggio Verde. – Biassono Santa Maria delle Selve – È consigliato il Parcheggio Marrone. INGRESSO CONSIGLIATO PER TUTTI I PIT (INCLUSI SETTORI PIT A E B1): – Porta Vedano – Sono consigliati i Parcheggi Platino, Arancione e Viola. (N.B.: entrambe le Porte: Vedano Montagnetta e Vedano Archi) – Porta Monza – Sono consigliati i Parcheggi Gold, Arancione e Viola.

Sono circa 10 mila i parcheggi disponibili per chi raggiunge Monza in auto. Saranno 300 i posti approntati a Vedano in via Grandi, 3mila quelli a Biassono in via Parco e via Madonna delle Nevi (di cui 35 per i camper), mille nel posteggio interno al Parco, 2.200 al coperto a Monza tra il Centro Rondò dei Pini e il parcheggio Cam in via Martiri delle Foibe. Altri 850 posti saranno riservati tra Biassono e Vedano, a cui se ne aggiungeranno 100 per bus. Oltre 500 ce ne saranno a Monza tra l'area scoperta dell'ospedale e il silos dell'Iper Maestoso (che ospiterà anche le moto), mentre in viale Stucchi ne saranno disponibili 1.350. Per quest'ultimo parcheggio, più lontano, ci sarà un servizio di navette fino al Parco.

È possibile prenotare e acquistare prima sia parcheggi che navette online. Tutte le info, gli orari e i costi sono consultabili online su monzamobilita.it e su comune.monza.it dove sono riportati anche gli itinerari consigliati per raggiungere le aree di parcheggio, ben riconoscibili anche grazie alla cartellonistica.

Il servizio navetta è garantito per collegare i parcheggi blu e per collegare la stazione ferroviaria attraverso la linea nera: l'ultima navetta dal Parco di Monza verso la stazione di Monza Fs parte alle 2 e l'ultimo treno straordinario da Monza verso Milano parte alle 3.

Sia le navette blu dal parcheggio blu che le navette nere della Stazione arriveranno all’interno del parco all’incrocio tra Via Cavriga e Via Mirabello, dalla quale camminando si arriva alla Comfort Area Mirabello e al controllo accessi situato in quell’area. La fermata della navetta nera presso la Stazione di Monza FS è situata nel parcheggio della stazione uscita lato Binario 7.

Monza è collegata alla città di Milano da numerosi treni del servizio ferroviario regionale; gli orari delle corse sono consultabili su Trenord.it e App Trenord. I biglietti sono in vendita presso i canali Trenord. Per consentire il deflusso del pubblico dopo il concerto sono stati istituiti dei treni straordinari in partenza dalla stazione di Monza FS con capolinea a Milano Porta Garibaldi e fermate intermedie a Sesto San Giovanni e Milano Greco Pirelli. I biglietti di tali treni straordinari sono acquistabili sul sito Trenord.it. Non sarà possibile accedere ai treni straordinari con biciclette e monopattini.

Le informazioni su orari e costi dei treni ordinari e straordinari sono disponibili su Trenord.it e App Trenord. Il Parco di Monza è collegato alla stazione di Monza FS dalla navetta nera.

All’interno del Parco di Monza sono allestite due differenti Aree Comfort: il Comfort Village situato nei pressi dei paddock (da cui si accede tramite le entrate di Biassono Costa Bassa e Santa Maria delle Selve) e la Comfort Area Mirabello in zona Mirabello. Entrambi i Comfort Village costituiscono aree di attesa del pubblico prima del controllo accessi e dei controlli di sicurezza. Queste aree apriranno alle 8 di martedì 25 luglio e chiuderanno circa due ore dopo il termine del concerto, rimanendo accessibili al pubblico in uscita. qui ci saranno food truck, bar, servizi igienici, casse token, nebulizzatori d’acqua e aree dedicate alle famiglie.

Il settore al quale si potrà accedere è quello indicato sul biglietto (Pit A, B1, B2, C1-C2,). Non sarà possibile fare cambi di settore. Ogni pit è fornito di propri punti ristoro, bar, merchandising, servizi igienici. Una volta avuto accesso all’area concerto non sarà più possibile tornare alle aree Comfort Village e Comfort Area Mirabello fino al termine del concerto.

I biglietti per il concerto sono esauriti da tempo e sono nominali all’utilizzatore: l’accesso è consentito quindi solo se il biglietto riporta il nome di chi effettivamente assiste allo spettacolo e chiaramente sono previsti controlli del personale di sicurezza a cui è necessario presentare un documento di identità. È possibile un solo cambio di nominativo per biglietto, da effettuarsi sul sito della stessa biglietteria che l’ha emesso fino alle ore 16 di lunedì 24 luglio (Vivaticket e Ticketmaster) e fino alle ore 10 di martedì 25 luglio (Ticketone).

Quali canzoni canterà Bruce Springsteen? Niente è mai certo fino al momento del concerto. Ecco un’ipotetica scaletta del live.

No Surrender

Ghosts

Prove It All Night

Letter To You

Promised Land

Out In The Street

Candy’s Room

Kitty’s Back

Brilliant Disguise

Nightshift

Don’t Play That Song

E Street Shuffle

Johnny 99

Last Man Standing

House Of A Thousand Guitars

Backstreets

Because The Night

She’s The One

Wrecking Ball

The Rising

Badlands

Burnin’ Train

Born To Run

Rosalita (Come Out Tonight)

Glory Days

Dancing In The Dark

Tenth Avenue Freeze-Out

I’ll See You In My Dreams