Basta cassonetti per la raccolta di abiti: "Erano una discarica"

Alla fine, anche il Comune di Cesano Maderno ha dovuto arrendersi e togliere dalla strada i cassonetti gialli per la raccolta di indumenti, come già accaduto a Cogliate e Barlassina. Troppi gli incivili che scambiano i contenitori di abiti usati come una discarica. "Il recupero di indumenti usati e l’avvio a riciclo è un “lusso” che non ci possiamo più concedere, vista l’eccessiva presenza di persone senza rispetto delle più elementari regole di convivenza civile". Lo spiega il cartello affisso dal Comune dove fino a qualche giorno fa c’erano i cassonetti, rimossi a causa di "comportamenti incivili".

Ora gli abiti usati si potranno portare in piattaforma ecologica. Qualche mese fa lo stesso è accaduto a Cogliate, con il Comune costretto a rimuovere i cassonetti gialli e concentrarli in un’apposita area videosorvegliata, davanti alla piazzola ecologica.

Idem a Barlassina, dove è stato spiegato che "i contenitori venivano utilizzati impropriamente a causa di comportamenti incivili, arrecando danno al decoro urbano del centro e all’intera collettività". Rammaricato il sindaco Gianpiero Bocca: "Nonostante i regolari svuotamenti due volte a settimana, quei cassonetti erano una discarica. Spiace, ma non si poteva tollerare oltre una situazione del genere". Anche a Cogliate, il sindaco Andrea Basilico ha deciso di far rimuovere tutti i cassonetti gialli da Gelsia.

"Impossibile rincorrere gli incivili che abbandonavano di tutto davanti a quei contenitori", ha spiegato motivando la decisione drastica. Il tema dell’abbandono dei rifiuti davanti ai cassonetti gialli, a Cesano Maderno era stato affrontato anche in consiglio comunale, in particoalre con gli interventi dall’opposizione di Gaetano Vincenzi (FdI) e Michele Santoro (FI).

In quell’occasione era stato spiegato che dal primo settembre 2023, qui (come negli altri Comuni in cui l’igiene urbana è gestita da Gelsia, ad esempio Cogliate e Barlassina) la gestione dei cassonetti è passata direttamente all’azienda, che assicurava passaggi di svuotamento regolare. Evidentemente, però, gli incivili fanno orario continuato, sette giorni su sette.

Ga.Bass.