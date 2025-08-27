Calcio dell’altro mondo

Enrico Camanzi
Calcio dell’altro mondo
Cronaca
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Funerale Emilio FedeLicenziamenti NervianoSposo defuntoIncidente A1Sciopero treniPrevisioni meteo
Acquista il giornale
CronacaEsami di riparazione, ci siamo. Recupero dei debiti scolastici. Sui banchi il 20% degli studenti
27 ago 2025
CRISTINA BERTOLINI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Giorno
  2. Monza Brianza
  3. Cronaca
  4. Esami di riparazione, ci siamo. Recupero dei debiti scolastici. Sui banchi il 20% degli studenti

Esami di riparazione, ci siamo. Recupero dei debiti scolastici. Sui banchi il 20% degli studenti

Monza, ragazzi chiamati a colmare i voti insufficienti ricevuti alla termine dello scorso anno. Matematica, fisica, greco e latino le materie che destano maggiore preoccupazione.

Gli studenti monzesi sono impegnati negli esami di riparazione per recuperare i debiti dello scorso anno scolastico

Gli studenti monzesi sono impegnati negli esami di riparazione per recuperare i debiti dello scorso anno scolastico

Per approfondire:

Ogni anno sono tra il 18 e il 20% gli studenti delle scuole di Monza che vengono rimandati attraverso la formula che prevede una sospensione di giudizio e che richiede, appunto, di recuperare i debiti a settembre (da 1 a 3 materie). Il debito scolastico deve infatti essere recuperato prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo, superando gli esami di riparazione. Il 20% degli studenti del liceo scientifico Frisi è impegnato in questi giorni nel recupero dei debiti. Le materie più critiche sono matematica, fisica, ma c’è anche qualche debito in italiano e storia. La matematica è la preoccupazione costante in tutte le scuole, dallo scientifico fino a linguistico, scienze umane e artistico. Al liceo classico Zucchi, si aggira tra l’8 e il 9% il totale dei ragazzi con debito. Le materie che destano più preoccupazione, come spiega la vicepreside Gisella Turazzo, sono greco, latino, matematica. Meno inglese e italiano. "Non vengono dati più di tre debiti - sottolinea la professoressa - e di solito a fine agosto recuperano praticamente tutti". I debiti scolastici costituiscono un problema per gli studenti della scuola superiore: consultando i dati del ministero dell’Istruzione si scopre infatti che ogni anno circa il 40% dei ragazzi deve fare i conti con i debiti. A fronte di questi numeri, il Ministero ha deciso di intervenire per venire incontro allo studente. Per questo motivo, con il Decreto 80 del 3 ottobre 2007 è stato stabilito che ogni scuola deve impegnarsi nel corso dell’anno a offrire ai propri alunni delle proposte didattiche ed educative volte "a far superare agli studenti le insufficienze che rischiano di compromettere il proseguimento dei loro studi". Questo, come fanno notare i dirigenti scolastici, ha ridotto sensibilmente il numero dei debiti da recuperare a fine estate. All’istituto Mapelli di Monza, fra i più variegati della città con i suoi sette indirizzi che spaziano dal liceo delle scienze applicate a quello sportivo e al tecnico agrario, più quattro indirizzi di taglio economico, gli studenti con debito sono stati 348 che su 1.171: rasenta il 30%, mentre anni fa la percentuale si avvicinava al 40%. "Si tratta soprattutto di matematica, inglese, spagnolo e fisica per il liceo. Riguardano soprattutto i ragazzi del biennio, legati ai prerequisiti di accesso - spiega la professoressa Stefania Gauzzoni, vicepreside -. Per Afm e turismo le lingue sono già materie di indirizzo. In terza le lacune di ingresso sono state colmate e alcuni ragazzi riorientati".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Scuola