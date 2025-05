Tra problemi e inciviltà. Cestini di rifiuti stracolmi: "Il servizio non funziona"

Cestini stracolmi di rifiuti e sacchetti per giorni in centro a Monza e nei quartieri. Tra l’immondizia, spuntano anche i sacchi rossi. Segno che qualcosa nella raccolta differenziata non ha funzionato. "Il Comune ha stabilito giorni e orari di raccolta - spiega Luca Russo, commerciante del centro -, la raccolta dell’umido è dalle 6 alle 10, ma se esponi il sacco alla sera ti arriva il verbale perché sei fuori orario, se poi il servizio passa alle 5,50 e non hai esposto il tuo sacco, i rifiuti restano lì. Lo abbiamo fatto presente, ma inutilmente. E intanto noi paghiamo migliaia di euro di Tari ogni anno".

Se è vero che il servizio sarebbe migliorabile, per qualcuno è anche vero che la maleducazione fa la sua parte. "Non siamo tutti uguali - osserva Alina Pericleano - c’è anche gente educata. Purtroppo io vedo anche persone fare apposta a buttare la roba per terra. Quando i cestini sono pieni, buttano tutto intorno. Forse ne andrebbero aggiunti altri".

"Diciamo che il Comune non eccelle nel servizio - aggiunge Orgert Hysenshahaj -, qui davanti all’ingresso pulisco io, ci sono sempre le auto parcheggiate e i soffioni non passano. Quanto al cestino qui all’angolo tra via Segantini e via Parravicini, è sempre stracolmo. Non ci sono solo le carte dei passanti, ma anche interi sacchetti dell’immondizia, forse portati direttamente da casa o forse dai negozi. Sopra il cestino si trova la telecamera: volendo si potrebbe identificare chi getta lì la spazzatura".