Nuove regole in discarica, "stop ai furbi"

Primo sabato in discarica con le nuove regole “anti abusivi“, cittadini soddisfatti "ultimamente era impossibile andarci". La discarica dovrebbe essere un servizio per i comuni cittadini, mentre chi svolge lavori con partita Iva o in proprio, per accedere agli impianti, deve chiedere permessi, o appoggiarsi ad altre strutture. "Invece, un cittadino non poteva buttare quattro cose di casa, perché i cassoni e l’accesso erano colmi di persone che fanno sgomberi nei vari paesi" ha testimoniato un santangiolino presente nel fine settimana. L’uomo ha riassunto la situazione, sui social, soddisfatto di aver trovato la polizia locale e l’amministrazione comunale in discarica. "È stato il primo sabato con le nuove disposizioni (in vigore dal 3 giugno) per entrare a scaricare nella piattaforma ecologica – ribadisce il sindaco Cristiano Devecchi –. E posso dire che tanti “furbetti“ di altri paesi, con furgoni pieni di merce, sono stati intercettati dalla nostra Polizia Locale. Sotto la supervisione dell’assessore Giovanni Sgualdi e della consigliera delegata Elisabetta Ferrari, la discarica era pulita, ordinata e regolarizzata".

L’accesso al Centro di Raccolta di via Cavalier Angelo Manzoni avviene ora, per i residenti, solo con tessera sanitaria e per conferire rifiuti urbani prodotti nelle case del territorio comunale. Chi intende utilizzare mezzi diversi dall’auto - come furgoni o camioncini - dovrà richiedere un’autorizzazione all’ufficio Ecologia, che ne concederà al massimo cinque all’anno per nucleo familiare. Più rigorose ancora le norme per attività commerciali, artigiane e aziende locali. P.A.