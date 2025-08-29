Allarme vandali in Villa Camperio. Il pugno di ferro del Comune

Vandalismi e sporcizia in Villa Camperio e nel centro storico a Villasanta. L’Amministrazione interviene, a quattro mani con la polizia locale. Piccoli danneggiamenti e rifiuti abbandonati, lattine, bottiglie, cartacce e mozziconi lasciati sotto il porticato, mentre le sedie per gli eventi estivi vengono sparpagliate (e in alcuni casi rovinate) e, fatto ancora più grave, si rilevano i resti di piccoli fuochi appiccati con carta e libri (sulla cui provenienza si stanno compiendo verifiche). Questo lo scenario all’ordine del giorno nel cortile di Villa Camperio. Durante l’estate, nello smart locker della biblioteca per la restituzione automatica dei libri è stata infilata una sigaretta accesa che ha in parte danneggiato il contenuto. Avrebbe potuto causare un incendio, ma fortunatamente si è spenta autonomamente. Tutte le volte il personale della biblioteca ripulisce e riordina l’area. Questi fatti coinvolgono anche altri luoghi pubblici del centro, esempi di maleducazione, indifferenza alle buone norme e mancanza di rispetto verso i beni comuni, senza contare che i costi di ripristino e di pulizia straordinaria gravano sulle casse comunali. Il fenomeno ha raggiunto proporzioni dannose per il decoro e la vivibilità di un paese, soprattutto nei luoghi più cari come Villa Camperio. "La situazione è costantemente monitorata dall’Amministrazione comunale, dalla polizia locale e dal comando dei carabinieri - sottolinea il sindaco Lorenzo Galli - La polizia locale ha già predisposto sistemi più stringenti di controllo: da questa settimana una telecamera di videosorveglianza efficace anche con il buio inquadra il portico di Villa Camperio, senza i punti ciechi presenti finora. In caso di ulteriori episodi si potrà procedere all’ identificazione dei responsabili prendendo i dovuti provvedimenti". Alla polizia locale, nel frattempo, è stato chiesto di intensificare i controlli, in particolare nelle zone dove si sono verificati i casi più recenti. Ai cittadini, il sindaco chiede di continuare a segnalare i casi problematici: la cura del territorio è una responsabilità collettiva. La speranza della Giunta resta quella che a prevalere possano essere senso civico e responsabilità, strumenti più faticosi da far valere rispetto a telecamere e sanzioni, ma certamente dall’effetto più duraturo. In quest’ottica si promuovono iniziative per sensibilizzare le nuove generazioni e coinvolgerle nella cura dei beni pubblici, a partire dall’attivazione del Tavolo delle Politiche giovanili, di recente approvazione.