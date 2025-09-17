Alla scoperta di creature fantastiche nel Bosco Urbano

Uno spettacolo itinerante allestito nel grande polmone verde della città. Un’avventura alla scoperta di creature fantastiche. È la rappresentazione teatrale dal titolo “InNaturale - Alla ricerca di strane creature“, in scena sabato al Bosco Urbano di via Bottego, con un doppio turno alle 17 e alle 20.30 e con partenza dall’area del parcheggio. In una cornice inusuale, uno scienziato altrettanto inconsueto accompagnerà il pubblico alla ricerca di creature particolari, per scoprire e registrare i loro pensieri. Avrà così inizio "un viaggio misterioso - raccontano gli organizzatori -, che svelerà la presenza di animali immaginari: la covatrice con le sue numerose uova, la vecchia topa che tesse baffi di pesce gatto, decine di “lumacoscidi“ e, per i più coraggiosi, la tana del nero-lupo", un luogo umido e terroso, in cui entrare per ascoltare una lupa con i suoi piccoli.

"Un’antica leggenda narra che l’unico modo per catturare un nero-lupo sia usando una catena magica chiamata Gleipnir - spiegano gli ideatori -, costruita con il rumore del passo del gatto, la barba di una donna, radici di montagna, tendini d’orso, respiro di pesce, saliva di uccello. Simile a un nastro di seta alla vista e al tatto, in realtà è talmente robusta che nessuno può spezzarla". A ideare questo mondo la drammaturga e regista Emanuela Dall’Aglio insieme a Michele Losi, con gli attori di Campsirago Residenza chiamati a interpretare la storia. La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati e la prenotazione obbligatoria. Per info e prenotazioni scrivere a cultura@comune.lissone.mb.it. L’appuntamento è pensato per adulti e bambini dai 4 anni in su. L’evento concluderà la rassegna “A teatro fuori dal teatro“, dedicata a famiglie e ragazzi e organizzata dal Comune in collaborazione con il centro di ricerca e produzione delle arti performative nel paesaggio Campsirago Residenza.

F.L.