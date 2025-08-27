Al lavoro 200 agenti. Arrivano i rinforzi dai comandi vicini

In occasione del Gp, previsto un maxi schieramento di forze dell’ordine. Domenica 7 saranno 95 gli agenti della polizia locale – di cui 35 da altri Comuni - impegnati nelle operazioni di gestione dell’afflusso del pubblico. Il momento del deflusso vedrà invece al lavoro 101 operatori, di cui 30 da altre città. Inoltre, dal 2023, il Piano stralcio di Protezione Civile dei 5 Comuni coinvolti nella gestione dell’evento è scritto in maniera integrata, in stretta collaborazione con l’Autodromo e sotto la supervisione della Prefettura di Monza e della Brianza. Lo stesso prevede il coordinamento degli interventi sia ordinari che di carattere straordinario attraverso la Centrale operativa Interforze dell’Autodromo. Sui territori dei cinque Comuni saranno in servizio complessivamente circa 200 operatori a partire da venerdì e fino a domenica sera.

Nel 2024 sono stati 122 gli agenti di polizia locale impegnati, per un totale complessivo di 2.600 ore di servizio svolte grazie all’aiuto di 53 operatori provenienti da 13 Comuni lombardi: Arcore, Cesano Maderno, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Concorezzo, Giussano, Golasecca (VA), Madignano (CR), Meda, Montidone (CR), Paderno Dugnano, Saronno, Seregno. Otto le sanzioni comminate dagli agenti, pari a circa 10.000 euro, con il sequestro amministrativo della merce venduta senza autorizzazione. Il piano di emergenza previsto dalla Protezione Civile ha visto invece in azione 470 volontari per 3.100 ore di servizio.

Durante il weekend è stato attivato con il Centro funzionale regionale di Protezione Civile anche un apposito servizio di previsione meteorologica, che ha visto l’emanazione di quattro specifici bollettini meteorologici localizzati per l’area di Monza.

Venti le Guardie ecologiche volontarie del Comune al lavoro nella tre giorni della Formula 1, per un totale di oltre 220 ore di servizio che hanno contribuito a tutelare il patrimonio arboreo e paesaggistico del Parco: 35 le sanzioni comminate prevalentemente relative alla sosta dei veicoli sul verde. Sul fronte della raccolta dei rifiuti, all’interno del Parco di Monza sono state circa 4,5 le tonnellate di scarti prodotti nel fine settimana del Gp 2024, oltre 80 nell’area dell’Autodromo.

E.D.