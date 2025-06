Ponteggio irregolare stop ai lavori in cantiere

Proseguono le attività della polizia locale di Novate, in questi giorni diversi gli interventi. Gli agenti del comando di via Repubblica hanno controllato dei cantieri edili e in uno di questi è emerso un problema relativo alla sicurezza. Questo ha comportato la sospensione dei lavori. Ora il cantiere dovrà essere rimediare al ponteggio non regolare, prima di riprendere i lavori. Grazie a dei controlli stradali sono poi stati rimossi due camioncini in stato di abbandono nella zona periferica della città. Uno di questi due mezzi era carico di macchinari da stampa e per questo sono scattate anche delle sanzioni per i temi legati ai rifiuti speciali Raee, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, che devono essere smaltiti in modo corretto per evitare danni all’ambiente. Le stampanti infatti contengono anche i toner con all’interno inchiostro. Si è infine concluso il progetto della Protezione civile all’interno delle scuole, terze e quarte elementari, sui temi della sicurezza in caso di alluvione e i rischi del fuoco. "Ringrazio i volontari della Protezione civile e gli insegnanti che hanno dato la loro disponibilità al progetto", conclude il comandante della polizia locale e Protezione civile Francesco Rizzo.

D.F.