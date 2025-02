Silvio Berlusconi e la tentata estorsione, la ex Olgettina russa non si presenta a testimoniare

Arcore (Monza Brianza), 4 Febbraio 2025 - "Sono in Thailandia, non torno in Italia, se volete possiamo fare una videochiamata su Whatsapp". Così ha risposto alla convocazione via email della Procura di Monza Raissa Skorkina, una delle papi girls ritenute le Olgettine di Silvio Berlusconi.

La russa è chiamata a testimoniare al processo che vede Giovanna Rigato, ex concorrente del Grande Fratello imputata di tentata estorsione ai danni dello scomparso senatore di Forza Italia per avergli chiesto un milione di euro, in un incontro nella villa di Arcore, lamentando pregiudizi di immagine patiti per essere stata coinvolta nei processi.

Da remoto

Alla risposta della Skorkina, considerato che una videochiamata sull'app di messaggeria non presenta le garanzie previste dalle legge dell'identificazione del testimone attraverso un pubblico ufficiale, il pm Alessio Rinaldi ha rinunciato alla testimonianza, su cui ha insistito invece l'avvocato Corrado Viazzo che rappresenta come parti civili gli eredi di Silvio Berlusconi, secondo cui la Skorkina "è la testimone più importante, perché ha vissuto il fatto contestato".

Il legale ha ipotizzato di sentire la ex Olgettina con un collegamento via Teams, mezzo previsto dalla riforma Cartabia ed utilizzato dai tempi del Covid. I giudici monzesi hanno quindi dato mandato alla difesa di parte civile di contattare la Skorkina per capire se si possa sentire nei termini di legge.

Prossima udienza

L'avvocato ha anche riferito che chiederà ai suoi clienti se intendano pagare alla testimone il viaggio fino a Monza. Si torna in aula a metà marzo. L'avvocato che difende la Rigato, Stefano Gerunda, ha invece intenzione di chiamare a testimoniare Ruby, che ha dato il nome all'inchiesta sulle Olgettine finita poi con l'assoluzione del Cavaliere.