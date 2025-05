I casi difficili che nessuno vuole. Le volontarie che salvano i “bulli“

Ogni giorno il canile rifugio di Enpa in via San Damiano a Monza riceve numerose telefonate di richieste di adozione. Sembrerebbe una cosa positiva, se non fosse che la maggior parte delle persone richiede cani cuccioli di piccola taglia che, per loro fortuna, in canile scarseggiano. Al contrario il rifugio ospita moltissimi cani molossoidi, come incroci di pittbull e amstaff che, spesso e volentieri, vengono evitati a causa della loro stazza, della loro età o dei pregiudizi nei loro confronti.

Questi tipi di razze sono quasi sempre le più numerose nei canili per diversi motivi: magari vengono acquistati come razza pura e, una volta cresciuti, non rispettano certi requisiti, oppure vengono seguiti in maniera scorretta dai proprietari e sviluppano caratteri difficili, che non dovrebbero però essere un pretesto per abbandonarli. Si tratta in generale di cani di difficile adozione in quanto, la maggior parte delle volte, vengono richieste per occuparsi di loro famiglie che abbiano già esperienze di razza e tanto tempo da dedicargli sia pre affido che, naturalmente, post.

Ebbene, nonostante tutti questi presupposti esiste qualcuno che ha deciso di non arrendersi e di dare un’opportunità a un “bullo“, come vengono spesso chiamati questi molossi. È l’esempio di Laura, adottante di Ambrogio, Mondo, Buda, Thor e Mila, che ha deciso di dare una seconda possibilità a tutti questi cani in cerca di amore. Lo stesso ha fatto Cristina, adottante di Boero. Andrea e Martina, invece, da soli tre mesi hanno adottato Bacco e, nonostante sia passato poco tempo, affermano che è come se fosse sempre stato parte della loro famiglia.

Sono ancora tanti i “bulli“ soli e in cerca di affetto ma Enpa non si arrende e invita chiunque voglia mettersi alla prova adottandone uno a scrivere a canile@enpamonza.it.

Viola Mangano