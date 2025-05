Lezioni anti-truffe dedicate agli anziani

La polizia al Centro anziani per mettere in guardia dalle truffe a domicilio. Appuntamento oggi pomeriggio per l’iniziativa promossa dal Comune di Misinto in collaborazione con la Questura di Monza. Si tratta di un evento contro le truffe rivolte ad anziani e persone fragili. L’iniziativa, dal titolo “Sono informato, non ci casco!”, si terrà alle 16 al Centro anziani di via Marconi 13. L’incontro ha l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sui principali raggiri messi in atto ai danni delle fasce più vulnerabili, fornendo consigli utili su come riconoscerli e difendersi. Dal finto tecnico dell’acqua o del gas, alla telefonata che annuncia problemi al nipote o al figlio e la necessità di recuperare subito denaro o gioielli per pagare sedicenti avvocati. Anche a Misinto si sono verificati diversi casi negli ultimi mesi, con anziani derubati in particolare dell’oro e dei monili.

Ga.Bass.