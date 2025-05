Femminicidio a Settala, bimba di 10 anni chiama il 118: “Papà ha ucciso mamma”

Settala, 4 maggio 2025 – Quando l’operatore del 118 ha ricevuto la chiamata e ha sentito le prime parole pronunciate dall’altro capo del filo, gli si è gelato il sangue. L’interlocutore era una ragazzina – poi identificata come una bimba di 10 anni – che si era messa in contatto con il servizio di emergenza e urgenza per raccontare la tragedia familiare a cui aveva appena assistito.

“Papà ha appena ucciso la mamma – diceva la piccola con la voce rotta dal pianto – Venite ad aiutarmi”. Successivamente ha trovato la lucidità per fornire l’indirizzo dove era avvenuto il delitto.

I fatti

Dopo aver raccolto la testimonianza, il centralinista ha passato la comunicazione ai carabinieri della compagnia di San Donato Milanese che sono intervenuti sul posto, un’abitazione in via Cerca a Settala – il nome che prende in quella zona la strada provinciale che attraversa tutto il territorio – dove hanno trovato la piccola, una bimba di 10 anni, che aveva chiamato i carabinieri per raccontare che la madre era stata uccisa dal padre.

Giunti nella zona teatro del femminicidio, i carabinieri hanno notato la bambina che usciva dal palazzo. Era seguita a breve distanza dal padre, un cinquantenne marocchino in stato di evidente alterazione. Entrati in casa, al terzo piano, è stato rinvenuto il corpo senza vita della madre, 43enne, anche lei marocchina, con diverse ferite da taglio. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di omicidio aggravato ed è stato accompagnato al carcere di San Vittore. Del fatto è stato avvisato il pm di turno in procura a Milano. La bambina è stata affidata a un parente.