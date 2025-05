Posti a disco orario. Ecco cosa cambia

Sosta in centro a Bovisio, da domani si cambia. Il provvedimento, che ha carattere sperimentale, stabilisce nuove regole per i parcheggi con disco orario: nel parcheggio realizzato in via Fermo Zari è prevista la regolamentazione della sosta con limitazione oraria al massimo di 180 minuti e con regolamentazione libera per i rimanenti stalli sul lato est; in via Marangoni, nel tratto compreso tra via Fermo Zari e via Roma, istituzione della sosta limitata per una durata massima di 120 minuti.

Novità previste anche in via Carlo Porta, tra via Dante Alighieri e via IV Novembre: istituzione della sosta limitata per una durata massima di 60 minuti. Mentre in via Garibaldi, tra via Toti e via IV Novembre, istituzione della sosta limitata per una durata massima di 60 minuti.

V.T.