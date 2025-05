Scarti abbandonati. Scattano le multe

Sacchi abbandonati o messi in strada nei giorni sbagliati, ma anche con contenuto non conforme, ossia con all’interno rifiuti gettati in modo non corretto. Scattano i controlli e con loro le multe, con 7 violazioni riscontrate dalla polizia locale. È successo a Macherio, dove il Comune ha fatto effettuare ai suoi agenti alcuni controlli mirati. Una decisione presa dopo che si erano verificate diverse azioni incivili. Dopo le multe è poi arrivato l’appello del sindaco Franco Redaelli agli abitanti per sollecitare il rispetto delle regole della raccolta differenziata e assicurare così un ambiente cittadino "pulito e ordinato".

F.L.