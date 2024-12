Salva Milano, Sala infuriato: “Abbiamo fatto tutto in trasparenza, sono irritato. Basta distinguo, questa non è lealtà”

Milano, 14 dicembre 2024 – “Nessuno ha mai detto, e io tantomeno, che abbiamo fatto tutto bene, però abbiamo fatto tutto trasparentemente. Allora a me la cosa che fa incazzare, e sottolineo incazzare, è che il centrosinistra governa questa città da 14 anni, e chi oggi fa dei distinguo rispetto a questa posizione era con me, era in giunta, era in consiglio. Io non ho visto una persona, in questi anni, alzare la mano e dire che c’è qualcosa che non va. Allora sono diventati fenomeni adesso? E allora non va bene. Quando si tratta di condividere un percorso insieme a tutti, alle difficoltà si prendono dei distinguo. Non va bene. Questa non è lealtà”. Non nasconde la sua amarezza e rabbia il sindaco Giuseppe Sala, all’incontro pubblico di Azione dal tema "Milano Domani", intervenendo sulle polemiche di questi giorni in merito al cosiddetto ‘Salva Milano’.

In vista dell’approdo in Senato, oltre 140 docenti universitari, urbanisti, giuristi, economisti, tra gli altri, con un appello chiedono ai senatori di non approvare la proposta di legge già votata alla Camera dalla maggioranza di centrodestra e da Pd, Iv, Azione, +Europa, con la contrarietà di M5S e Verdi-Sinistra. “Dopodiché, qual è la via? Io non è che non racconto di quello che dicono gli urbanisti, gli architetti, etc. Adesso c'è una questione che è da sanare. E sapete perché è da sanare? Perché io, da responsabile dell'amministrazione comunale, da buon padre di famiglia come si direbbe in altro modo, ho dirigenti e funzionari inquisiti, indagati, e li voglio proteggere”.

“Dobbiamo rifare il PGT - ha anche detto Sala -. Uno come me, che vuole sempre fare le cose domani mattina, vi dice che ci mettiamo nove o quindici mesi. Invitiamo l''universo mondo' al tavolo del nuovo PGT. Tiriamo fuori una soluzione adeguata ai tempi, che tenga in considerazione tutto questo. Io sono disponibilissimo. È per il bene della comunità. Ma veramente portatemi uno che abbia fatto queste osservazioni prima. Arrivano tutti adesso. Ma com'è possibile? Io non ho trovato uno che si sia esposto prima. Allora, da questo punto di vista, questo non è un modo fare leale, non è un modo di fare milanese”.