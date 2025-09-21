Morto a 86 anni Antonio Del Pennino, parlamentare repubblicano ed ex vice sindaco della giunta Tognoli

Milano, 21 settembre 2025 - È scomparso, all'età di 86 anni compiuti lo scorso 12 settembre, Antonio Del Pennino, storico esponente e parlamentare milanese del Pri. Era nato nel capoluogo lombardo ne 1939. Del Pennino è stato sia deputato che senatore per più legislature e anche vicesindaco della giunta guidata dal socialista Carlo Tognoli. Era laureato in giurisprudenza.

Del Pennino è stato segretario cittadino del Partito Repubblicano Italiano (PRI) di Milano dal 1965 al 1970. Eletto Consigliere Comunale di Milano il 7 giugno 1970, fino al 9 febbraio 1971 è stato assessore alle aziende municipalizzate ed alle partecipazioni comunali per un breve periodo nella giunta comunale di Milano guidata dal socialista Aldo Aniasi; successivamente, ha ricoperto il ruolo di Capogruppo del PRI al Consiglio Comunale sino al 15 giugno 1975. Rieletto Consigliere Comunale di Milano, dal 10 agosto 1982 al 12 dicembre 1985 è stato vicesindaco di Milano e nuovamente assessore alle aziende municipalizzate ed alle partecipazioni comunali nella giunta del sindaco socialista Carlo Tognoli.

Deputato alla Camera nella VI, VII, VIII, IX, X e XI legislatura (quindi dal 1972 al 1994). Presidente del Gruppo parlamentare repubblicano dal 1987 al 1992, è stato anche vicesegretario nazionale del Partito Repubblicano Italiano dal 1983. Inoltre è stato Responsabile dell'Ufficio Regioni ed Enti Locali del PRI ed è stato uno dei tre componenti il comitato di reggenza della Segreteria del Partito Repubblicano nel periodo in cui Giovanni Spadolini ricopre la carica di Presidente del Consiglio.