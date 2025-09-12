Dateo, 2 kg di droga nella borsa frigo: arrestato 26enne

Milano, 12 settembre 2025 – Un 26enne originario dell’Ecuador, con precedenti, è stato arrestati dagli agenti della Polizia di Stato di Milano. Il giovane è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Stando a quanto riferito l’intervento è scattato nella giornata di ieri quando gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Lambrate hanno individuato un appartamento in piazzale Dateo quale probabile luogo di spaccio e detenzione di droga.

Appostati a distanza, i poliziotti, all’apertura della porta d’ingresso, sono intervenuti e sono entrati all’interno dell’abitazione dove era presente il 26enne che ha cercato di sottrarsi al controllo opponendo resistenza. Nella camera da letto è stata trovata una borsa frigo contenente 27 involucri di hashish per un peso complessivo di 2 chili e 6 buste di marijuana dal peso di 733 grammi, due bilancini di precisione e 270 in banconote di vario taglio. Il pusher si trova ora nelle camere di sicurezza della Questura di Milano in attesa dell’udienza per direttissima.