Giorgia Meloni alla Scala di Milano (il ritorno dopo la Prima del 2022)

Milano, 4 maggio 2025 – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, oggi domenica 4 maggio è giunta al Teatro alla Scala di Milano per il concerto organizzato in occasione della 58esima edizione dell'Annual Meeting della Asian Development Bank (ADB).Meloni, in tailleur nero e capelli raccolti, ha preso posto nel palco reale con, a un lato, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e, dall'altro, il presidente dell'Adb Masato Kanda.

Accanto a loro, ancora il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta. Si tratta della prima volta in cui la premier torna alla Scala dopo l'inaugurazione della stagione lirica il 7 dicembre 2022 con Boris Gudonov di Mussorgskij, quando divise il palco reale con la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.

Al Piermarini eseguiti brani di Verdi, Puccini e Mascagni. A dirigere l'orchestra del teatro il maestro Michele Gamba. Ad esibirsi il soprano Mariangela Sicilia e il tenore Matteo Lippi. I brani di Giuseppe Verdi sono tratti dal Nabucco e da La forza del destino, l'opera che ha inaugurato la stagione scaligera lo scorso 7 dicembre. In programma anche brani dalla Madama Butterfly, dalla Turandot e da La Bohème di Giacomo Puccini e da Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni.

Michele Gamba, 41 anni, è uno dei più importanti direttori italiani della nuova generazione. Alla Scala, dove ha debuttato ormai nove anni fa, ha diretto alcune delle più importanti nuove produzioni degli ultimi anni tra cui Médée di Cherubini con la regia di Damiano Michieletto, Rigoletto di Verdi con la regia di Mario Martone e la Turandot del centenario pucciniano con la regia di Davide Livermore e Anna Netrebko protagonista. Anche il soprano Mariangela Sicilia e il tenore Matteo Lippi hanno partecipato al centenario pucciniano interpretando La rondine sotto la direzione del direttore musicale Riccardo Chailly.