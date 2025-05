Expo, 10 anni fa l’inaugurazione: l’evento spartiacque che ha cambiato Milano

Milano, 1 maggio 2025 – Esattamente 10 anni fa, il primo maggio 2015, si inaugurava l’Expo di Milano. Un evento che ha segnato una sorta di spartiacque nella recente storia cittadina. Oggi il sindaco Giuseppe Sala ha ricordato il decennale condividendo una locandina della giornata inaugurale: “Oggi Milano si apre al mondo”, recitava la scritta con il logo dell’Esposizione universale (il tema scelto era “Nutrire il pianeta, energia per la vita”). Sala – allora commissario unico di Expo – ha poi scritto: “Io c’ero”.

Le devastazioni e la lezione dei milanesi

Il primo maggio 2015 è anche passato alla storia per le devastazioni che avevano caratterizzato la giornata inaugurale quando Milano fu al centro -suo malgrado – di una guerriglia urbana con scontri, vetrine distrutte, banche assaltate, auto bruciate, grandi firme saccheggiate. Memorabile fu però anche la risposta dei milanesi che in poche ore scesero in campo in prima persona pulendo i muri da centinaia di scritte e tag. Non solo associazioni ma anche tantissimi semplici cittadini, con spugna e detergenti, in particolare nelle aree più colpite, come quelle quelle di via De Amicis e via Carducci. Una città ferita, che si è subito rimboccata le mani per sistemare i danni. "Milano reagisce con grande unità di intenti" e "risorge rispondendo no alla violenza" disse l’allora sindaco Giuliano Pisapia. "Saremo uniti e forti - aggiunse - e daremo un messaggio a tutto il mondo contro una violenza che Milano non può accettare".

Il ricordo di Renzi (allora premier)

Anche Matteo Renzi, allora presidente del consiglio, ha ricordato i 10 anni dall’inizio di Expo: "Il primo maggio di dieci anni fa l'Italia inaugurava l'Expo di Milano. Chi c'era ricorda le difficoltà terribili dei mesi precedenti, la paura delle prime settimane, le critiche e le contestazioni. Poi però il nostro Paese diede il meglio di se stesso. Vincemmo, tutti insieme, quella sfida". Renzi ha poi ricordato che "quell'evento ha cambiato la storia di Milano restituendo energia e dinamismo alla capitale economica del Paese: ancora oggi si possono riscontrare gli effetti di quella manifestazione. Allora Milano e l'Italia trovarono la forza e il coraggio di non mollare, nonostante mille difficoltà'. Dieci anni dopo possiamo dire che ne e' valsa la pena. E che sia un messaggio anche per il futuro: crederci sempre, mollare mai".