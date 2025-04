A dieci anni da Expo 2015. Cascina Triulza è al centro

C’è un luogo all’interno di Mind dove la società civile è sempre stata protagonista: Cascina Triulza. Completamente ristrutturata, nei sei mesi di Expo Milano 2015, ha ospitato il primo Padiglione della Società civile nella storia delle Esposizioni Universali, con oltre 1.500 eventi, spettacoli e laboratori. Conclusa l’esperienza di Expo, Fondazione Triulza ha deciso di rimanere in quel luogo e di continuare a lavorare con la sua rete di organizzazioni del Terzo settore e dell’economia civile mettendo al centro lo sviluppo economico, ambientale e sociale. Oggi Cascina Triulza è sede di Fondazione Triulza e di un Lab-Hub per l’Innovazione Sociale.

"Fondazione Triulza sta lavorando in Mind con la sua rete di organizzazioni del terzo settore e dell’economia civile, per portare loro la conoscenza prodotta dall’innovazione scientifica e tecnologica del distretto, per favorire collaborazioni tra associazioni, imprese e istituzioni, e investire nella partecipazione attiva dei territori, dei cittadini e soprattutto dei giovani - dichiara Massimo Minelli, presidente di Fondazione Triulza - Al centro la carta dei valori di Mind, risultato di un percorso cui hanno contribuito tutte le ancore ma che è partito dalle proposte delle ragazze e dei ragazzi. Una grande sfida e anche un grosso investimento strategico ed economico per un cambio di paradigma". Dal giorno della chiusura dei cancelli di Expo ha sempre cercato di rendere il sito accessibile ai cittadini e alle organizzazioni, anche durante la fase di dismantling, ospitando e organizzando eventi e iniziative sui temi dell’innovazione e dell’impatto sociale, dell’economia civile e degli obiettivi dell’Agenda 2030. Sono i numeri a dare l’idea di quello che è stato fatto in questi dieci anni: 6 milioni di euro di investimenti, 277 iniziative con la partecipazione di quasi 100mila tra operatori e cittadini, 48 progetti di innovazione sociale e community engagement promossi dalla Social Innovation Academy con oltre 350 partnership. Sempre dentro Mind, ma coinvolgendo territori e comunità circostanti con un’attenzione particolare ai giovani.

Ro.Ram.