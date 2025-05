Un laboratorio urbano in evoluzione: "Studenti e ricerca, aziende e cittadini. Entro il 2032 qui 70mila persone"

A dieci anni da Expo 2015, quell’area che per sei mesi ha accolto milioni di persone da tutto il mondo è diventata molto più di un ricordo: oggi è un laboratorio urbano in continua evoluzione. Un luogo dove l’innovazione non è uno slogan ma un processo quotidiano che prende forma nei laboratori della ricerca scientifica, nelle aule universitarie, negli spazi condivisi tra startup e grandi aziende. Quel luogo è MIND –Milan Innovation District. Lendlease, operatore globale nel settore immobiliare, ha avuto l’opportunità e la responsabilità di accompagnare questa trasformazione, realizzando una delle più ambiziose operazioni di rigenerazione urbana in Italia e in Europa. Grazie alla partnership pubblico privata siglata con Arexpo e una concessione di 99 anni su una superficie di oltre un milione di metri quadri oggi stiamo realizzando una nuova idea di città: aperta, sostenibile, interconnessa.

Quando abbiamo cominciato a immaginare il futuro di quest’area, abbiamo pensato a Milano come a una gateway city, una città resiliente, dinamica, capace di attrarre idee, talenti e investimenti. Abbiamo riconosciuto in Expo il seme di un nuovo ecosistema e trovato nelle istituzioni pubbliche — dal Comune di Milano ad Arexpo, fino all’Università Statale — partner con cui condividere questa visione. La domanda da cui siamo partiti è semplice: dove nasce davvero l’innovazione? Non solo nei laboratori, ma nei luoghi dove le persone si incontrano, si contaminano, collaborano. Per questo, MIND è stato progettato come un distretto che favorisce la connessione tra menti e idee, studenti e ricerca scientifica, imprese e cittadini. Il “Common Ground” – il piano terra sempre accessibile, permeabile, condiviso – è il simbolo di questa scelta. Una piazza continua che mette in relazione scienziati, studenti, manager, famiglie. Dove la diversità non solo è ammessa ma è condizione necessaria per generare idee nuove. Questa stessa logica ci ha portati a dare vita a Federated Innovation, una piattaforma collaborativa che oggi riunisce quasi 40 grandi imprese accomunate dalla volontà di innovare insieme. Collaborare per competere: è questo il paradigma che stiamo sperimentando a MIND. Il distretto ospita oggi circa 10.000 persone ogni giorno. Il MIND Village è sede di startup e aziende come AstraZeneca, Bio4Dreams, Rold e molte altre. Qui ha trovato casa CIMA, il campus ITS più grande della Lombardia, la scuola di restauro di Botticino e i laboratori orafi di Pomellato Virtuosi, a dimostrazione che arte e scienza non solo possono convivere ma insieme possono ridefinire il modo in cui viviamo. Nel cuore di MIND si trova anche SkyDeck Europe, l’unico spin-off del celebre acceleratore della Berkeley University fuori dagli Stati Uniti. Un progetto reso possibile dal sostegno di Regione Lombardia, Fondazione Cariplo e Cariplo Factory, pensato per dare forma alle idee di giovani startupper europei. MIND è progettato per essere smart, sostenibile e digitale. Tutto è cashless, carbon-free, con una mobilità pensata per ridurre l’impatto ambientale. Ogni edificio è costruito secondo i più alti standard di efficienza energetica, grazie anche alla partnership con E.ON con cui abbiamo costruito la strategia Ectogridcon sistemi che sfruttano solo fonti rinnovabili. Horizon, l’edificio in costruzione davanti alla stazione Rho Fiera, è realizzato con innovative tecniche offsite, sfruttando al massimo le proprietà del legno ingegnerizzato per garantire sostenibilità e velocità nella realizzazione.

Nel frattempo, stiamo anche reinventando l’idea di spazio pubblico. Il Big Theater, uno dei padiglioni riadattati di Expo, sarà un centro per eventi, spettacoli, concerti. Lungo i canali e le vie d’acqua nasceranno aree verdi, tra cui il parco lineare più lungo d’Italia, progettato per mitigare gli effetti del cambiamento climatico. E non è che l’inizio. Dal 2027-28, MIND accoglierà oltre 23.000 studenti e ricercatori del nuovo campus scientifico dell’Università Statale. Attorno nasceranno residenze per studenti, spazi commerciali, scuole, e una nuova stazione ferroviaria. A pieno regime, entro il 2032, il distretto sarà frequentato ogni giorno da 60-70 mila persone: una città nella città. MIND dimostra che la collaborazione tra pubblico e privato, se guidata da una visione comune, può costruire il futuro. Un futuro fatto di innovazione concreta, di sostenibilità reale, di giovani che trovano qui un terreno fertile per crescere e prosperare.

*Executive Project Director

di Lendlease