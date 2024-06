Tribunale unificato brevetti a Milano, l’inaugurazione l’1 luglio: la sede e di cosa si occuperà

Milano – Lunedì 1 luglio si terrà l’inaugurazione della sede della Corte Centrale di Milano del Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB). Per l’occasione in città saranno presenti il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e il Viceministro delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini, insieme al Presidente della Corte d'Appello del Tribunale Unificato dei Brevetti, Klaus Grabinski. Con l’inaugurazione Milano sarà ufficialmente la terza sede del Tribunale unificato dei brevetti, aggiungendosi a Parigi e Monaco. Gli uffici del tribunale si trovano nell’edificio di via San Barnaba 50. L’annuncio ufficiale dell’assegnazione è arrivato nel 2023 al termine di un lungo sforzo politico e diplomatico dell’Italia che è riuscita a convincere gli altri Paesi europei sulla candidatura di Milano, puntando sul ruolo della città come importante centro nell’innovazione e della proprietà intellettuale.

Le tre sedi e la svolta della Brexit

Il trattato istitutivo del Tub prevedeva tre sedi: Parigi, Monaco di Baviera e Londra. Ma con la Brexit, si era posta la necessità di trovare una nuova collocazione. Milano ha superato la concorrenza delle altre città europee che puntavano al riconoscimento. Gli uffici meneghini si occuperanno della farmaceutica (tranne che dei brevetti con certificati complementari di protezione, i più diffusi), di agroalimentare, fitosanitario, oltre che di moda (abbigliamento e calzature). Nel 2026 sarà possibile una revisione delle competenze (previo accordo con i partner continentali).

"Milano luogo ideale”

“Un passaggio importante, che certifica la centralità economica e giuridica del nostro Paese nel contesto europeo”, e “un'assegnazione che giunge al termine di un lungo percorso iniziato nel 2020, che ha coinvolto diverse figure professionali e istituzionali e ha visto i periti industriali, in particolare attraverso la sezione Design, impegnarsi per il raggiungimento di questo obiettivo” ha ricordato il del presidente del Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati Giovanni Esposito, che ricorda come l'Italia, firmataria dell'accordo istitutivo del Tribunale del 27 febbraio 2013, abbia “lavorato intensamente per promuovere la candidatura del capoluogo lombardo, un luogo ritenuto ideale per la sua eccellente posizione logistica e infrastrutturale, oltre che per il suo ruolo preminente nel campo dell'innovazione e della proprietà intellettuale”.

Il programma dell’inaugurazione

Alla sessione di apertura, che avrà inizio l’1 luglio alle ore 11 presso l`Aula Magna del Palazzo di Giustizia e che sarà moderata dalla Coordinatrice del Tavolo tecnico di Milano per il Brevetto Unitario Marina Tavassi, interverranno i Ministri Tajani e Nordio e il Viceministro Valentini. Sono previsti inoltre indirizzi di saluto del Presidente della Corte d`Appello di Milano, Giuseppe Ondei, del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano, Antonino La Lumia, del Presidente del Tribunale di Milano, Fabio Roia, del Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, del Presidente della Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi e Confcommercio Milano, Carlo Sangalli, del Presidente dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale, Anna Maria Bardone, e del Presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, oltre che del Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Terminata la sessione istituzionale, alle ore 12:30 si svolgerà la Cerimonia di inaugurazione della Corte Centrale di Milano del Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB) nel Palazzo di via San Barnaba, alla presenza delle Autorità coinvolte.