Assolombarda, la linea di Biffi: “AI, un grande polo di ricerca”

Milano – L’idea di realizzare in Lombardia “un grande centro di sperimentazione” sull’intelligenza artificiale, “europeo, pubblico e aperto”, per cavalcare l’onda dell’innovazione su un territorio dove “viene prodotto il 20% degli articoli scientifici nazionali di maggiore qualità, il 20% dei brevetti, si concentra il 22% delle startup innovative italiane”. La sfida legata all’energia perché “i costi non sono più sostenibili”, delineando una strategia che vede un mix di “nucleare di nuova generazione, rinnovabili e gas verdi”.

L’aumento della produttività, grazie anche alle nuove tecnologie, per dare una spinta ai salari che “ora sono troppo bassi” e inadeguati al costo della vita. Sono alcune delle linee di intervento e delle priorità delineate dal nuovo presidente di Assolombarda Alvise Biffi, eletto ieri durante l’assemblea dell’associazione, che subentra ad Alessandro Spada. Eletti anche i vicepresidenti, una squadra che resterà in carica fino al 2029. Imprenditore impegnato sui temi della digital transformation e cyber security, Biffi è amministratore delegato dell’azienda Secure Network, da lui fondata nel settore dell’offensive cyber security.

“Come imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi – ha spiegato – esprimiamo un “quadrilatero“ in grado di generare il 13,4% del Pil nazionale. Ci troviamo già immersi in alcune sfide epocali, come la rivoluzione digitale che è già in atto. Sfide che dobbiamo vincere se vogliamo rimanere competitivi”. La guerra commerciale e il braccio di ferro sui dazi “hanno un impatto sulle imprese italiane e lombarde” anche perché “il nostro export verso gli Stati Uniti vale 13,7 miliardi di euro e tutto ciò che tocca questo va a incidere sulle performance delle imprese”.

In un periodo di guerre e tensioni geopolitiche altissime, auspica che “si arrivi presto a una soluzione” perché “se ci sono rapporti distensivi si può allargare e differenziare i mercati di sviluppo”. Biffi affronta anche il nodo del costo dell’energia, una tema che da tempo crea difficoltà al mondo produttivo. I costi dell’energia non “sono più sostenibili. Insieme alle competenze, infatti, l’energia, stabile, sicura e competitiva, è la spina dorsale della manifattura e anche la chiave imprescindibile della digitalizzazione”. E sui temi delle nuove tecnologie, il nuovo presidente dell’associazione degli industriali lancia una proposta. Il “nostro territorio – afferma – ha tutte le potenzialità per ospitare un grande centro di sperimentazione sull’intelligenza artificiale”.

In primo piano c’è anche il problema della formazione, per colmare quel gap di competenze che porta “il 44,8% delle nostre imprese a segnalare difficoltà a reperire personale qualificato”, tra cui tecnici e sviluppatori di intelligenza artificiale. Se si lavora sui temi della produttività con l’intelligenza artificiale, su temi strategici di efficientamento energetico, si riuscirà a “liberare quelle risorse di investimento all’interno delle aziende per alzare i salari che sono inchiodati”. Un’elezione seguita da messaggi di auguri: dal presidente della Regione Attilio Fontana ai sindacati e al presidente della Camera di commercio di Milano e di Confcommercio Carlo Sangalli, solo per citarne alcuni.