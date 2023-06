Milano sede del Tribunale europeo dei Brevetti: “Una grande vittoria per il Paese”

Milano – Milano sarà la sede della terza sezione del Tribunale europeo dei brevetti (Tub). L’atteso annuncio è arrivato in mattinata dal vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Gli uffici del tribunale dovrebbero trovare posto nell’edificio da poco rinnovato di via San Barnaba 50, attuale sede del Tribunale del Lavoro.

“Si tratta di un risultato importante per la città – aggiunge Tajani – per la Lombardia e per tutto il Paese, un riconoscimento significativo che ci fa sentire sempre più parte delle Istituzioni europee”.

Il risultato arriva al termine di un lungo sforzo politico e diplomatico dell’Italia che è riuscita a convincere gli altri Paesi europei sulla candidatura di Milano a terza sede del Tribunale, puntando sul ruolo della città come importante centro nell’innovazione e della proprietà intellettuale.

Il trattato istitutivo del Tub prevedeva tre sedi: Parigi, Monaco di Baviera e Londra. Ma con l’uscita del Regno Unito dall’Ue e dall’accordo istitutivo del brevetto unitario, si era posta la necessità di trovare una nova collocazione alla sede londinese del Tub. Milano ha superato la concorrenza delle altre città europee che puntavano al riconoscimento.

Il Tub è un tribunale composto da giudici di tutti gli Stati membri partecipanti (17 su 27, a oggi) dell'Unione europea. È istituito per decidere in particolare sulla contraffazione e sulla validità sia dei Brevetti Unitari che dei Brevetti Europei classici. Il Brevetto unitario è un nuovo diritto di brevetto con validità unica in un blocco di 17 Stati membri dell'Unione Europea, numero che salirà a 24.