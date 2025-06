Fitness, palestra on demand con personal trainer in hotel anche per i milanesi

La prima palestra on-demand in hotel, firmata Bulb, una startup milanese, ha debuttato in questi giorni al Best Western Hotel Madison, a pochi passi dalla stazione centrale. Si tratta di un nuovo modello di hospitality che trasforma gli spazi comuni dell’albergo in hub digitali per il benessere, aperti anche alla città: lo spazio per l fitness è aperto anche ai cittadini milanesi, con una formula pay-per-use.

Secondo il report McKinsey “Time to Move – Sporting Goods 2024”, il 75% dei consumatori globali considera l’attività fisica una parte fondamentale del proprio stile di vita. Il settore wellness & fitness registra una crescita annuale tra il 5% e l’8% e si stima che possa raggiungere quasi 1.000 miliardi di dollari entro il 2028, spinto da digitalizzazione, personalizzazione e attenzione alla salute mentale e fisica.

La palestra dell’Hotel Madison accessibile on demand tramite l'app Bulb

Bulb, startup attiva nel settore del fitness on-demand, ha fatto il suo ingresso ufficiale nel mondo dell’hospitality, inaugurando la prima partnership con il Best Western Hotel Madison di Milano. L’obiettivo: offrire agli ospiti un’esperienza wellness di nuova generazione, smart ed autonoma. Le aree fitness tecnologicamente avanzate degli hotel, sarainteramente gestite via app e accessibili anche a clienti esterni, senza vincoli di abbonamento.

Grazie alla tecnologia proprietaria e a un sistema di prenotazione digitale, gli utenti possono scegliere orario, tipo di allenamento e, volendo, personal trainer direttamente dall’app, attivando lo spazio in un click dal proprio smartphone. L’esperienza è pensata per offrire la massima comodità e controllo: si può prenotare la propria sessione da casa o dalla stanza d’hotel, assicurandosi l’accesso in un ambiente riservato, monitorando in tempo reale l’affluenza.

Camilla Doni e Danilo Mazzacuva

Bulb è nata nel 2021 da un’idea di Danilo Mazzacuva e Umberto Pilagatti che, dopo vent’anni di esperienza nel mondo del fitness, hanno scelto di dare vita alla prima start up in Italia e in Europa che propone un nuovo modo di vivere l’allenamento. Progettato nel 2020, è nel post- pandemia che nasce l’idea di creare uno spazio attrezzato per supportare i Personal Trainer, abbattendo i costi fissi e il rischio di impresa. Rivolgendosi sia ad un pubblico B2B (trainer, insegnanti di yoga o pilates e ai professionisti in ambito benessere e sanitario), che a tutti gli appassionati di fitness, l’obiettivo è quello di permettere a tutti di lavorare e praticare sport in maniera facile, autonoma e veloce.

La nuova area fitness del Best Western Hotel Madison (gruppo Doni Hotels), 4 stelle da 106 camere, a Milano è stata progettata per essere sostenibile e funzionale con domotica integrata, attrezzature modulari, ambienti immersivi e un murales originale dedicato al movimento urbano. L’intervento fa parte di una più ampia ristrutturazione degli spazi comuni, con aree per eventi, per rispondere ad una clientela sempre più flessibile e dinamica.