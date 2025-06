Tassa di soggiorno, Milano vuole aumentarla: “Chiederemo una deroga per le Olimpiadi invernali”

Milano- La città di Milano per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina del prossimo anno chiederà al governo una deroga per aumentare la tassa di soggiorno.

Lo ha annunciato l'assessore al Bilancio Emmanuel Conte nel corso del forum dell'Economia urbana. Da tempo Milano chiede di poter aumentare la tassa, “a me preoccupa il fatto che a Roma possano portare la tassa di soggiorno fino a 10 euro, e a Milano invece per qualche strano motivo abbiamo un limite fissato a 5 euro - ha rimarcato -. Se qualcuno riesce a spiegarmi la ratio di questa differenza. Ad alcune città che hanno un turismo importante è consentito, a Milano no”.

Il turismo a Milano cresce ogni anno. “I turisti sono portatori di valore, ma del valore che si crea, quanto resta alla città? Se con quelle risorse posso finanziare un servizio in più, quel valore resta a chi lavora e chi abita in città - ha proseguito l'assessore -. Perché questa possibilità c'è per alcune città e per altre no? Se c'è una spiegazione razionale sono disposto ad accettarlo”.

Conte ha ricordato che quest'anno è stato possibile portare l'imposta di soggiorno fino a un massimo di 7 euro in deroga per l'anno giubilare, ma l'anno prossimo il tetto massimo per Milano tornerà a 5 euro. Per questo “faremo una proposta per l'anno delle Olimpiadi, per avere lo stesso tipo di deroga. Ma il tema non è di aumentare le tasse, tant'è che quest'anno abbiamo abbassato la Tari - ha concluso -, ma è un tema di equità, dare a tutti le stesse opportunità".