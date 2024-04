Milano, Libraccio inaugura il nuovo negozio di viale Monza con Francesca Giannone, la scrittrice italiana dell’anno

Milano, 4 aprile 2024 – I punti vendita di Libraccio, in cui trovare libri nuovi e usati, novità e pezzi rari, testi scolastici e prodotti di cartoleria, non sono mai abbastanza per gli amanti della lettura.

A Milano, dove sono già presenti dieci punti vendita, la catena apre oggi il punto vendita in viale Monza, a pochissimi passi dal centro nevralgico di Loreto, dove oltre i passanti, gli acquirenti di Corso Buenos Aires e i residenti, transitano anche tanti studenti che abitano in Città studi e vicinanze.

L’inaugurazione con Giannone e Selmi

L’inaugurazione ufficiale del nuovo negozio è fissata per giovedì 11 aprile alle 18 in compagnia di due nomi illustri dell’editoria, ovvero Francesca Giannone e Alessandra Selmi. La prima, con “La portalettere” si è conquistata il titolo di scrittrice italiana dell’anno 2023 grazie all’enorme successo del romanzo: oltre trecentomila copie vendute hanno incoronato Giannone, al primo banco di prova come scrittrice.

“La portalettere” ha anche vinto il premio Bancarella 2023 e la storia ha appassionato così tanto lettori e mondo culturale, che Lotus Production, società facente parte di Leone Film Group, ha acquisito i diritti cinematografici per trasportare la vicenda di Anna Allevena, bisnonna della scrittrice a cui è ispirato il libro, sul grande schermo.

Alessandra Selmi, edita come Francesca Giannone da Editrice Nord, è la firma di “Al di qua del fiume”, pubblicato nel 2022 e diventato uno dei best seller dell’anno. Anche Selmi, che oltre cimentarsi nella scrittura, tiene un corso di Scrittura editoriale in Università Cattolica ed è titolare dell'agenzia letteraria Lorem Ipsum, sarà presente con Giannone per un brindisi inaugurale e per incontrare i lettori nel nuovo punto di Libraccio.