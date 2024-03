Bando cultura, 5,6 milioni per musei e libri

Si potranno presentare dal 3 aprile le domande per il bando “Avviso unico cultura 2024“ di Regione Lombardia che mette a disposizione 5,6 milioni di euro per sostenere musei, biblioteche, parchi archeologici e anche itinerari culturali e luoghi riconosciuti dall’Unesco. Ma non solo. "Un bando mirato a sostenere anche progetti e iniziative di carattere educativo, oltre a promuovere luoghi della cultura, nonché spettacoli dal vivo e cinema", ha spiegato l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso (nella foto).

Ai contributi regionali possono accedere Comuni, Comunità montane, Unioni di Comuni, Province, Città Metropolitana e Consorzi tra amministrazioni locali lombarde, enti, associazioni, fondazioni e altri soggetti di diritto privato che operino in ambito culturale senza fine di lucro. Per la promozione educativa e culturale la disponibilità è di un milione 80mila euro, per istituti e luoghi di cultura, come biblioteche e archivi ma anche itinerari, cammini, riconoscimenti Unesco e aree archeologiche non statali due milioni 320 mila euro, mentre 800 mila euro sono dedicati alla promozione di spettacolo dal vivo e cinema e un milione 461 mila euro i contributi per soggetti partecipati da Regione Lombardia. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente sulla piattaforma della Regione dalle 10 del 3 aprile alle 16 del 23 aprile.