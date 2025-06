Chi è Speranza Scappucci, la nuova direttrice artistica del festival MiTo

Milano – Il festival MiTo SettembreMusica ha una nuova guida artistica. Speranza Scappucci, 52 anni, direttrice d’orchestra romana che ha conquistato i più prestigiosi teatri internazionali, prenderà il testimone dal compositore Giorgio Battistelli per dirigere il festival nelle edizioni 2026 e 2027.

La nomina rappresenta un ulteriore riconoscimento per Scappucci, che ha costruito una carriera straordinaria calcando i palcoscenici del Metropolitan di New York, dell’Opéra di Parigi e del Covent Garden di Londra, dove dal prossimo anno assumerà il ruolo di direttore principale ospite. Alla Scala di Milano ha scritto la storia diventando la prima donna italiana a dirigere l’opera nel tempio della lirica mondiale.

Insieme alla nomina di Scappucci, i sindaci di Milano e Torino Giuseppe Sala e Stefano Lo Russo hanno designato Alberto Meomartini come nuovo presidente del festival. Il manager milanese succede alla storica presidente Anna Gastel, scomparsa all’inizio del 2024, portando con sé un curriculum di tutto rispetto che include la presidenza di Snam, Italgas e Saipem, ruoli dirigenziali in Eni e Assolombarda, oltre a due mandati nel consiglio di amministrazione della Scala.

“Ho trascorso una parte importante della mia vita professionale e del mio impegno culturale tra Milano e Torino: motivo in più di orgoglio per questa nomina”, ha dichiarato Meomartini, promettendo di lavorare per “rafforzare l’identità dell’iniziativa sin dall’imminente edizione 2025, ideata da Giorgio Battistelli, e a sostenere i nuovi progetti che presenterà Speranza Scappucci”.

Il sindaco di Torino Stefano Lo Russo ha rivolto un “sentito ringraziamento” a Battistelli “per aver saputo valorizzare al meglio la sinergia tra le due città”, mentre il primo cittadino milanese Giuseppe Sala ha sottolineato come “MITO SettembreMusica è una delle esperienze culturali più importanti nate dalla collaborazione tra Milano e Torino. In questi anni ha saputo crescere, coinvolgere sempre più pubblico e portare la musica classica contemporanea in spazi e contesti sempre nuovi”.

La nuova direttrice artistica, nota anche per essere stata coconduttrice del programma “La gioia della musica” su Rai 3, ha accolto l’incarico con determinazione: “Accetto questa nomina con entusiasmo, ma altresì con un grande senso di responsabilità. Da subito ci metteremo al lavoro per le programmazioni 2026 e 2027, con l’obiettivo di mantenere l’eccellenza di MITO SettembreMusica. Ma di questo e molto altro parleremo in autunno, dopo l’edizione 2025 appena presentata”.