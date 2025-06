Pierpaolo Petrelli, l’ex velino all’Isola dei famosi. “Sono un eterno Peter Pan, sogno di condurre un game show”

Milano – Simpatico ed eterno Peter Pan. È Pierpaolo Pretelli, l’inviato de L’Isola dei Famosi, in onda su Canale 5. In un collegamento speciale, si racconta a cuore aperto, svelandoci anche qual è la sua isola felice a Milano.

Ci riveli qualche curiosità locale...

“In Honduras c’è un momento, in cui tutto resta immobile. Pochi attimi, durante i quali sembra di vivere in un tempo lento, che non è quello della tv. Nell’isola è stata allestita una macchina incredibile: tante persone lavorano incessantemente, per rendere il prodotto unico. La popolazione locale prova a trasmettere le proprie usanze e tradizioni con tanta passione. Unico problema? I mosquitos…”.

Un incontro ravvicinato con…

“Un granchio, che mi ha pizzicato un piede, volendo chiarire subito chi comanda in queste meravigliose acque. Dove vivo ci sono due cani, qualche gatto, iguane, pellicani, tarantole e spesso viene a farmi visita un geco”.

Lavora in tv. Questo sognava da bambino?

“Sì e penso di essere sulla buona strada. Sono sempre riuscito ad adattarmi a qualsiasi situazione, svolgendo varie mansioni. Se si vuol qualcosa, bisogna crederci, senza riserve”.

Com’era da piccolo?

“Come adesso. Un eterno Peter Pan. Ho sempre avuto voglia di scherzare, prendere e prendermi in giro. Il clima che voglio respirare deve essere piacevole”.

Riveste vari ruoli in tv. Quale più le si addice?

“Mi piace cantare, ma non sono un cantante; adoro ballare, ma non sono un ballerino; mi affascina recitare, ma non sono un attore. Penso, però, di cavarmela in vari campi. Per il futuro? Sogno magari un game show in tv”.

La competizione esistente nello spettacolo?

“C’è, dove c’è qualcosa in palio. Personalmente competo più con me stesso che con gli altri. Sono favorevole ad una sana competizione, in cui per emergere non si deve schiacciare un altro”.

I suoi limiti?

“Quando li riconosco in me, cerco di superarli. Credo che inconsciamente ce li creiamo. L’isola ne pone tanti e, solo con il sostegno degli altri, si possono oltrepassare”.

Un aneddoto relativo a Milano.

“È legato al tempo del mio primo provino. Ero emozionato, agitato e curioso. Rivedevo l’immagine di Totò e Peppino nel famoso film, quando giunsero alla Stazione Centrale con dei cappottoni addosso, spaesati, ma pieni di speranza. Ed in effetti… anch’io indossavo una sciarpa ed un cappotto fino ai piedi e sembravo uscito da un’altra epoca. Ma la città mi ha portato fortuna. Non mi ha accolto con i coriandoli, ma con una porta aperta”.

La sua isola preferita?

“Quella felice è la famiglia. Le mura di casa sono il guscio, dove ricarico le energie, grazie all’amore della mia compagna e dei miei figli. Milano, che ho scoperto ed imparato ad amare, è la mia seconda casa. È piena di stimoli. Mi piace girarla in bici, viverla secondo il mio ritmo. Corre ad una velocità moltiplicata per dieci. E bisogna essere sempre in “tiro”. In Honduras, invece, basta l’essenziale: non si deve pensare ad altro, se non a godere delle bellezze naturali”.

Di che colore è Milano?

“È una città che ti dà opportunità, anche se il sole a volte va in vacanza. Ma sotto le nuvole, c’è sempre qualcosa che può cambiarti la vita. Milano è grigia, certo. Ma di un grigio che fa accendere i colori dentro. Non ti regala niente, ma se si ha voglia di fare, qualcosa succede. Per me è stata gialla, perché mi ha dato energia. Verde, perché mi ha fatto crescere. E anche un po’ blu, per i giorni duri. E’ un mix strano di colori, che se si accettano, ti cambiano la vita”.

È l’ora del tramonto…

“Qui c’è la cerveza, a Milano probabilmente lo spritz. Sull’isola c’è un tramonto unico, il sole saluta il giorno, calandosi nel mare. Ed io lo guardo grato. Perché questa, anche oggi, è la mia isola”.