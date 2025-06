Benedetta Parodi e Fabio Caressa a L’amore è cieco Italia su Netflix: “Al fianco delle coppie in questo viaggio (con i nostri 25 anni di matrimonio)”

Milano, 17 giugno 2025 – Nuova avventura tv (questa volta in coppia) per Benedetta Parodi, che ha da poco chiuso la sua lunga esperienza dietro il bancone di “Bake Off Italia” (dopo 12 stagioni alla conduzione è subentrata Brenda Lodigiani). Benedetta Parodi insieme a Fabio Caressa saranno alla guida di un prodotto cult della piattaforma Netflix, cioè “L’amore è cieco”. Il format “Love is blind” è andato in onda in diverse edizioni internazionali: da quella “pioniera” negli States a quelle europee (di quella svedese è da poco andata in scena la seconda stagione) passando per la versione giapponese.

Come funziona L’amore è cieco?

Il meccanismo è sempre lo stesso: i partecipanti si incontrano all’interno delle cosiddette capsule e possono conoscersi e parlarsi, senza mai vedersi e senza lasciare che l’aspetto fisico interferisca con le dinamiche dell’affinità interiore. Quando la coppia è pronta uno dei due può fare la proposta: a questo punto i partecipanti si impegnano a convolare a nozze nel giro di poche settimane. Usciti dalle capsule, dopo il primo incontro, partono per la luna di miele in una sorta di “viaggio al contrario” nei sentimenti per poi provare a convivere nella vita reale fatta di famiglia, amici, lavoro e social. Al termine del percorso c’è il momento del matrimonio, con la decisione finale: sarà un sì? In sostanza: l’amore è davvero cieco?

Benedetta Parodi e Fabio Caressa hanno festeggiato le nozze d’argento

Conducono Benedetta Parodi e Fabio Caressa

Ad accompagnare le coppie in questo percorso ci saranno quindi la conduttrice milanese e il giornalista sportivo, sposati da 25 anni. “Saremo al loro fianco nella ricerca dell’amore”, hanno spiegato nel promo postato sul profilo Instagram di Netflix. Benedetta Parodi e Fabio Caressa hanno festeggiato le nozze d’argento l’anno scorso. Hanno tre figli: Matilde di 23 anni, Eleonora (21 anni) e il più piccolo, Diego. Eleonora è molto conosciuta al grande pubblico dopo la sua partecipazione in coppia con il padre a Pechino Express (erano la coppia de “I Caressa”). Un’avventura in cui il tandem padre-figlia si è fatto molto apprezzare: Eleonora per la sua gentilezza e il suo equilibrio, Fabio Caressa per la sua energia e per la capacità di vivere in profondità l’esperienza, con una buona dose di ironia.

I 25 anni di matrimonio di Benedetta e Fabio

La data ufficiale del matrimonio è stata l’11 luglio 1999 ma i festeggiamenti sono stati posticipati. In occasione dell’anniversario Caressa aveva condiviso alcune foto del giorno matrimonio, commentando “Ti risposerei ogni giorno”. Venticinque anni sono passati, ma l’amore è lo stesso, anzi forse più grande. “Il festeggiato oggi sono io – aveva detto il giornalista sportivo emozionato – perché 25 anni fa ho avuto la fortuna di acchiapparti”.