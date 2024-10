Giulia Salemi: “A Milano ho paura ad uscire sola. Vedo in giro potenziali stupratori”

Milano – Più che di una denuncia, si tratta di uno sfogo perché non c’è nessun episodio particolare segnalato. Ma la sensazione di paura che incute Milano è contagiosa tra i personaggi famosi. A pochi giorni dal video pubblicato sui social dall’atleta Nicola Bartolini, questa è la volta dell’infuencer Giulia Salemi che, per fortuna sua, non è stato però aggredita da nessun ladro.

Giulia Salemi ha raccontato la sua paura di vivere a Milano in una storia su Ig

Ma non c’è bisogno di arrivare a tanto, per la 31enne piacentina di origine iraniana, per lamentarsi della scarsa sicurezza della città dove vive, Milano appunto. Basta essere donna e camminare in città la sera. “Sono davvero così stufa e impaurita da donna, ogni giorno vivo con il terrore di girare da sola", dice la fidanzata di Pierpaolo Petrelli in una storia pubblicata nelle scorse ore sul suo profilo Instagram. La telecamera puntata su se stessa mentre cammina di sera e racconta il disagio di vivere nella metropoli lombarda. “Vedo solo facce che mi terrorizzano – si sente dire dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip nel video diventato virale – vedo solo gente poco raccomandabile e persone che potrebbero essere potenziali stupratori che mi fissano e mi fanno, sapete, quello sguardo fastidioso. Devo abbassare lo sguardo, tenere la borsa stretta e il telefono in tasca". La paura diventa poi qualcosa di diverso, un attacco alla gestione della città: “Bella Milano, eh... poi per quello che costa. Bella e sicura. Pensiamo solo ad aumentare la Zona C e le strisce pedonali".

Chi è Giulia Salemi

Nata nel 1993 a Piacenza, da madre iraniana e padre italiano, Giulia Salemi ha partecipato a vari programmi televisivi, tra cui Pechino Express e il Grande Fratello Vip. Non solo tv, la 31enne deve molta della sua fama all’attività di influencer. Di cosa parla? Moda, costume e vita privata. Fidanzata con Pierpaolo Petrelli, altro volto noto della tv, la coppia aspetta un bambino