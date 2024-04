Ilaria e Fabio, una scelta non scontata. Matrimonio a prima vista 2024: la decisione finale (chi resta insieme e chi si lascia)

Milano – Scelte non facili per i protagonisti di “Matrimonio a Prima vista”. Sì, perché questa sera in chiaro su Real Time andrà in onda il momento più atteso dalla schiera di affezionati seguaci del programma. Le (quest’anno) quattro coppie sono infatti pronte a prendere la decisione finale: restare insieme (e sposati) o lasciarsi? Ma facciamo un passo indietro. Gli otto protagonisti – come previsto dal tradizionale meccanismo del docu-reality, diventato ormai un “cult” – hanno accettato di delegare la scelta del proprio partner (potenzialmente per la vita) a un team di esperti, sulla base di affinità caratteriali e fisiche. Con una rilevante novità: in questa stagione per la prima volta nella storia del programma hanno preso parte all’esperimento anche persone con un matrimonio alle spalle, pronte a ri-mettersi in gioco. Le quattro coppie si sono quindi incontrate e viste dal vivo per la prima volta solo il giorno del fatidico sì. E ora – dopo la luna di miele (per alcune coppie decisamente poco romantica) e le prove di convivenza – sono chiamate a sciogliere gli ultimi dubbi compiendo la scelta definitiva, proprio sotto lo sguardo attento dei tre esperti (la sessuologa Nada Loffredi, il sociologo Mario Abis e il life-coach Andrea Favaretto).

Fabio e Ilaria a Matrimonio a prima vista (foto da sito Real Time)

Le due coppie che hanno maggiori chance di superare positivamente la “tagliola” delle scelta finale sono proprio quelle che hanno per protagoniste due lombarde: stiamo parlando di Ilaria e Fabio e di Ilaria e Giuseppe. Ma partiamo dalla prima coppia, che è in realtà l’ultima a essere entrata in gioco, poiché subentrata “in corsa”. Ilaria, 34 anni di Agrate Brianza, nel corso dell’esperimento non ha mai nascosto di essere molto coinvolta dal neo coniuge, il coetaneo parmigiano Fabio. E le cose tra in due – almeno apparentemente – sono andate a gonfie vele: grande affinità caratteriale, sintonia fisica e la prova della convivenza superata brillantemente. Tante luci, ma anche alcune ombre, difficili da ignorare. In primo luogo l’altalenante attrazione fisica di Fabio nei confronti di Ilaria: da subito il 34enne ha ammesso (nei “confessionali”) che è mancato “l’effetto wow”, spiegando (all’inizio del percorso) di sentirsi “bloccato” per questo. Perplessità superate o dubbi temporaneamente accantonati ma pronti incidere sulla scelta finale? Oltre a questa confusione da parte di Fabio c’è poi un altro nodo da sciogliere, quello della distanza. In realtà i due sono lontani circa un’ora di treno (come fatto notare dalla sorella di Fabio, assolutamente conquistata dalla solarità di Ilaria) ma proprio i tentennamenti di fronte alla futura organizzazione di vita tra Milano e Parma potrebbe essere un altro campanello d’allarme per il futuro della coppia.

Ilaria e Giuseppe (foto Facebook Real Time)

Ci sono poi la 41enne milanese Ilaria e Giuseppe che rappresentano, come ammesso dagli stessi esperti, i “partecipanti modello” di “Matrimonio a prima vista”. Dopo un inizio abbastanza disastroso i due non si sono persi d’animo e si sono immersi nell’esperimento. “Se ci hanno abbinati ci sarà un motivo, dobbiamo capire quale” si è detto a un certo punto Giuseppe. E così, un passo alla volta, il ghiaccio si è sciolto lasciando spazio prima alla stima reciproca, poi all’affetto e infine (forse) a qualcosa di più. Un percorso in crescendo suggellato da un bacio (magari non proprio “travolgente”, ma va bene così). Basterà? Quel che è certo è che i due si sono davvero messi in gioco, riuscendo a superare l’ostacolo più difficile: una prima impressione non proprio positiva.

Nada Loffredi, Mario Abis e Andrea Favaretto

A fare da contraltare alle due coppie lombarde c’è la “non coppia” composta da Enrico e Benedetta. I due pistoiesi, dopo un matrimonio sereno e nel segno del sorriso, sono letteralmente “implosi” con inattesi e a tratti difficili da comprendere litigi durante il viaggio di nozze. Il clima si è così arroventato da far rinunciare completamente a ogni tentativo di convivenza. Nessuno si aspetta qualcosa di diverso dalla rottura definitiva, ma il confronto con gli esperti potrebbe essere un’occasione per distendere definitivamente il clima e capire qualcosa in più, quantomeno su se stessi e su cosa davvero si vuole. Poche speranze anche per l’ultima coppia, Stefania e Roberto. A loro non si può imputare di non averci provato ma (forse) hanno scelto la strada sbagliata nel farlo, vivendo l’esperimento quasi come un “compito” da portare a termine. Se è vero che non ci sono stati scontri e litigi, è anche vero che tra i due sembra essere mancato un vero confronto. Cosa che ha reso difficile far crescere il legame. Dopo il giorno della scelta finale per le coppie è prevista una puntata speciale, dove si scoprirà come è andata realmente dopo la fine dell’esperimento. E la storia di “Matrimonio a prima vista” insegna che non sempre tutto è come sembra (o come si spera).