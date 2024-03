Ilaria e la confusione di Fabio a Matrimonio a prima vista 2024: coppie in crisi, epiloghi scontati e lo scoglio della convivenza

Milano – Quattro coppie alla ricerca di certezze (ed entusiasmo). Stagione complessa per i protagonisti di “Matrimonio a prima vista” con un percorso iniziato in salita, tanto che alle tre coppie iniziali, se ne è aggiunta un’altra in corsa, quella composta dalla brianzola Ilaria e da Fabio. Un’edizione per certi versi inedita, dal momento che per la prima volta hanno preso parte all’esperimento anche persone con un matrimonio finito alle spalle, pronte a mettersi in gioco. Nonostante questa novità e sebbene l’età media di questa tornata sia leggermente più alta (i più giovani sono gli ultimi due entrati, entrambi di 34 anni) le dinamiche e i problemi delle coppie non sembrano molto diversi da quelli delle precedenti stagioni.

Nada Loffredi, Mario Abis e Andrea Favaretto

Il meccanismo del programma (questa sera in onda in chiaro su Real Time la quinta puntata) prevede che i partecipanti deleghino la scelta del proprio partner a un team di esperti (la sessuologa Nada Loffredi, il sociologo Mario Abis e Andrea Favaretto, life coach) accettando di sposarsi “al buio”: il primo incontro con il futuro coniuge arriva solo il giorno del fatidico sì. Al termine dell’esperimento la decisione finale: lasciarsi o restare insieme (e sposati)? Quest’anno il percorso delle quattro coppie è iniziato in salita: non solo non c’è stato in alcun caso un colpo di fulmine ricambiato ma per molti versi mancano proprio le basi su cui costruire una conoscenza e una relazione.

Ilaria e Giuseppe (foto Facebook Real Time)

Il caso più emblematico è quello dei pistoiesi Enrico e Benedetta, per i quali il matrimonio non è mai sostanzialmente iniziato. Troppe differenze, troppe reciproche recriminazioni: dalla critica di pensare troppo al lavoro all’accusa di non mettersi in gioco. Ormai la situazione sembra chiara a tutti (compresi i tre esperti, che hanno cercato inutilmente di supportare la coppia) e l’epilogo – probabilmente anticipato – pure. A fare da contraltare l’unica coppia in crescita, seppur limitata, dopo un impatto non facile: stiamo parlando di Stefania e Roberto che sono riusciti a superare l’impasse del giorno delle nozze (con la neosposa in lacrime). Tra richieste di dialogo e timidi avvicinamenti, sembrano i più motivati a provare a costruire qualcosa. Ma l’esito di queste buone intenzioni è tutto un’incognita.

La milanese Ilaria (a sinistra) e Ilaria di Agrate Brianza, protagoniste di Matrimonio a Prima Vista (foto da Fb e sito Real Time)

L’attenzione dei social è puntata anche sulle due lombarde del programma, entrambe di nome Ilaria. Grandi speranze erano state riposte su Fabio e Ilaria di Agrate Brianza, l’ultima coppia a essere entrata in gioco. Qui il problema cruciale sembra essere quello della altalenante attrazione dello sposo nei confronti della 34enne brianzola. Complice la magia della luna di miele i due sembravano aver trovato un’intesa anche fisica ma a prevalere, almeno in Fabio, è la confusione. Dinamiche che agli appassionati del programma faranno trovare non poche analogie con il percorso della milanese Nicole Sorie e Andrea Ghiselli. Un rebus il futuro dell’altra lombarda, la consulente marketing Ilaria: il ghiaccio iniziale si è sciolto ma la volontà di entrambi di immergersi in questa esperienza a 360° potrebbe non bastare.

Nicole Soria e Andrea Ghiselli si sposano (frame video Matrimonio a prima vista)

Un’altra nota negativa è data dal fatto che le coppie non hanno ancora affrontato la “prova del nove”, ovvero il rientro a casa con le inevitabili difficoltà legate convivenza. Quotidianità, incontro con le famiglie e gli amici, coesistenza dello stesso spazio sono ostacoli non da poco. E considerando che normalmente la luna di miele rappresenta il momento dell’idillio per le coppie del programma (un idillio mancato, in questa stagione) c’è da chiedersi se il ritorno alla normalità rappresenterà uno stimolo o porterà ai titoli di coda.