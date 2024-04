Matrimonio a prima vista 2024: il paradosso di Ilaria e Fabio. Per una coppia arriva la resa dei conti

Milano – I nodi vengono al pettine. Puntata-chiave per “Matrimonio a prima vista” (questa sera in chiaro su Real Time in onda il sesto episodio) dove le coppie si trovano a fronteggiare l’ostico scoglio della convivenza. Il tutto dopo l’esperienza non facile della luna di miele che si è rivelata tutt’altro che romantica per alcuni partecipanti alla nuova stagione. Un’edizione, quella in corso, per certi versi “rivoluzionaria”: per la prima volta hanno preso parte alla trasmissione anche persone con un matrimonio alle spalle, pronte a darsi una seconda chance. Forse anche per questo l’inizio della stagione ha un po’ spiazzato il pubblico che si aspettava probabilmente maggiore consapevolezza e voglia di mettersi in gioco da parte delle coppie. Ma – nonostante l’età media leggermente più alta del passato e le esperienze pregresse dei partecipanti – le coppie sembrano arrancare nel loro percorso verso la decisione finale: lasciarsi o restare insieme (e sposati)?

Nada Loffredi, Mario Abis e Andrea Favaretto

Il meccanismo del programma è quello “tradizionale”: i partecipanti delegano la scelta del partner al team di esperti (sulla base di affinità fisiche e caratteriali), accettando di incontrarsi di persona solo il giorno delle nozze (al buio, quindi). Le cose, però, non sembrano essere andate come i tre esperti si auguravano (e aspettavano). Le coppie hanno fatto molta fatica a superare l’impatto della prima impressione. Ma non solo. In un caso, quello dei pistoiesi Enrico e Benedetta, il matrimonio di fatto non è proprio iniziato. Qualcosa si è rotto da subito tra i neosposi con un viaggio di nozze da incubo (“è stato un disastro” ha ammesso Benedetta) e un ritorno frettoloso da Fuerteventura. I due sono arrivati così ai ferri corti da non voler neppure avviare il percorso della convivenza. Ma cosa ha impedito ai due toscani di provare (almeno) a conoscersi? La resa dei conti arriva con un serrato confronto con gli esperti (Nada Loffredi, sessuologa, Mario Abis, sociologo, e Andrea Favaretto, life coach). Ma il destino del matrimonio è ormai segnato.

Fabio e Ilaria a Matrimonio a prima vista (foto da sito Real Time)

Va meglio (ma non troppo) alle altre coppie. Con la situazione paradossale di Ilaria, 34enne di Agrate Brianza, e Fabio. I due sono i protagonisti che più si sono avvicinati fisicamente. Ma al centro dei problemi della coppia c’è proprio il nodo dell’attrazione fisica ondivaga del neosposo. Un problema che, però, non è stato affrontato in maniera esplicita da Fabio, anche di fronte alle richieste di chiarimento di Ilaria che prosegue il suo percorso, ignara di queste ingombranti perplessità del compagno di avventura (pur essendo consapevole di essere più coinvolta di Fabio).

La milanese Ilaria (a sinistra) e Ilaria di Agrate Brianza, protagoniste di Matrimonio a Prima Vista (foto da Fb e sito Real Time)

Cielo più sereno per l’altra lombarda del programma, (un’altra) Ilaria. La 41enne milanese, consulente di marketing con la passione per i gatti, ha superato le difficoltà iniziali, riconoscendo i pregi del neosposo Giuseppe. Il ghiaccio si sta sciogliendo e i due stanno mantenendo la promessa di mettersi in gioco al 100% ma le farfalle nello stomaco sono anche per loro un miraggio. Poco ottimismo per Stefania (scoppiata addirittura in lacrime il giorno delle nozze) e Roberto: la relazione è ferma al palo. E la convivenza (a casa di lui) un flop. Una impasse da cui è possibile uscire? Difficile. Considerando che pure per loro la scintilla non è mai scoccata. Decisive, per il destino delle coppie, le prossime tappe del percorso: dall’incontro con amici e famiglia alla reunion con le altre coppie. Un’opportunità per confrontarsi e tracciare bilanci. E per ragionare su quella che rischia di diventare un’occasione persa.