Matrimonio a prima vista 2024: chi è Ilaria e quali coppie sono ancora insieme

Milano – Inizia questa sera su Real Time la nuova stagione di “Matrimonio a prima vista”. Come da tradizione protagoniste dell’esperimento sono tre coppie, che si sono sposate al buio, conoscendosi solo il giorno delle nozze. Al termine di un periodo (cinque settimane tra luna di miele e convivenza) insieme la decisione: restare insieme o lasciarsi? In campo il team di esperti per guidare le coppie nel loro percorsi: Mario Abis, sociologo, Nada Lofreddi, sessuologa e psicoterapeuta, Andrea Favaretto, life coach, esperto di comunicazione. Nella nuova stagione anche una milanese: Ilaria, 41 anni, consulente di marketing ed allevatrice di gatti siberiani.

"Rispetto al fatto di affrontare un'esperienza così unica e particolare mi sento assolutamente incosciente ma anche molto carica – ha detto raccontando qualcosa di sé a Mario Abis -. Avevo e ho sicuramente ancora ho poca autostima e questo ha fatto sì che anche dei rapporti cercassi tante rassicurazioni, sempre tante conferme. Ovviamente volevo qualcuno che mi accompagnasse”.

"La storia più importante che ho avuto è durata otto anni. Ero giovane, quindi comunque un'adolescente e io non ero pronta, non ho dato tutta me stessa al 100% in quella relazione. Però ancora oggi penso che sia stata una storia importante che mi ha cambiata, che ha fatto sì che io sia quella che sono oggi”. Il momento della rottura ha segnato uno spartiacque nella vita di Ilaria: “Grazie alla fine di quella storia io poi ho deciso di intraprendere la strada dell'allevamento dei gatti. Per me è stato un momento di resilienza totale perché sono riuscita a dedicare il tempo a me stessa, a quello che mi piaceva e nel contempo riuscivo a distrarmi da quel momento triste che stavo vivendo”.

Ilaria si è detta consapevole degli errori commessi nelle sue relazioni passate. “Quello che probabilmente non ho fatto è stato mettermi in gioco completamente, all'epoca non sapevo come fare – ha spiegato -. Ora sento di avere qualcosa di più da dare. Me stessa, il fatto di aver voglia di ascoltare, di comprendere, di mettermi in gioco, di parlare di me. Devo migliorare il fatto di essere propositiva nel parlare, nel comunicare perché sono una abbastanza diretta, lancio un po' di bombe ogni tanto. E devo anche imparare a capire che le cose non sono sempre ‘tutto subito’ e che comunque vanno costruite ed elaborate nel tempo. Devo essere più comprensiva e meno frettolosa”.

Ma quali coppie della storia della trasmissione stanno ancora insieme? La coppia d’oro di “Matrimonio a prima vista” è indubbiamente quella composta da Francesco Muzzi e Martina Pedaletti: non solo sono ancora sposati (anzi hanno fatto un matrimonio bis) ma hanno anche allargato la famiglia, diventando genitori di una bimba. Resiste anche la coppia composta dal milanese Matteo Riva e dalla napoletana Irene Pigneri, che di recente ha preso parte a un altro programma cult di Real Time “Casa a prima vista”, con la coppia impegnata nella ricerca di un nuovo appartamento.