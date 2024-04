Ilaria e Fabio: una verità scomoda (destinata a esplodere). Matrimonio a prima vista 2024: reunion ad alta tensione

Milano – L’erba del vicino è sempre più verde? Tempo dell’attesa reunion a “Matrimonio a prima vista”. Per le quattro coppie è giunto il momento del confronto. E proprio guardando “in casa degli altri” in passato sono deflagrate le dinamiche: in alcuni casi portando a una svolta positiva, in altri certificando il fallimento di percorsi già traballanti. Va detto che in questa stagione nessuno dei partecipanti arriva a questa fase con certezze granitiche. Anzi. La coppia che – almeno apparentamene – arriva più affiatata alla reunion è quella composta da Ilaria e dal neo sposo Fabio, anche lui di 34 anni. Da un lato troviamo la 34enne di Agrate Brianza, con il suo travolgente entusiasmo e il suo evidente interesse per il compagno (“Quanto sono presa da uno a dieci? Dieci”), dall’altro c’è la perenne confusione di Fabio, destinata inevitabilmente a condizionare il percorso della coppia. I due si sono molto avvicinati fisicamente (una chimera per le altre coppie) peccato che proprio l’attrazione fisica di Fabio sia il vero punto interrogativo sul destino del matrimonio.

Fabio e Ilaria a Matrimonio a prima vista (foto da sito Real Time)

In realtà, dal momento che le nozze avvengono “al buio” (le coppie che partecipano al programma accettano di delegare la scelta del partner al team di esperti e l’incontro avviene solo il giorno del matrimonio) non ci sarebbe niente di male a dire che non è scoccata la “scintilla”. Il vero punto è che Fabio non ha (per ora) reso partecipe la conserte dei suoi dubbi. Il risultato? Ilaria procede come un treno, ammettendo di provare emozioni che non sentiva da tempo. E lui rimuginare. Una situazione destinata a implodere quando Ilaria inizierà – in buona fede – a progettare il futuro e quando arriverà la stretta della decisione finale.

Ilaria e Giuseppe (foto Facebook Real Time)

Reunion densa di spunti anche per l’altra coppia lombarda, quella composta dalla 41enne milanese Ilaria e da Giuseppe. Dopo essersi sbloccati con un primo bacio (un po’ “chiamato”?) è il momento di capire quali prospettive ha il matrimonio che, dopo una partenza molto difficile, sta andando avanti, seppur tra alti e bassi. A entrambi va riconosciuto il merito di essersi messi in gioco completamente ma le buone intenzioni potrebbero non essere un terreno abbastanza solido per costruire una vera relazione.

Nada Loffredi, Mario Abis e Andrea Favaretto

Se le coppie lombarde veleggiano in acque relativamente tranquille, diversa è la situazione per la “non-coppia” di questa stagione, quella composta dai pistoiesi Enrico e Benedetta, che sono riusciti nell’ardua impresa di spazientire perfino l’imperturbabile Nada Loffreda. Dopo la “lavata di capo” dell’esperta per la coppia toscana è tempo di confrontarsi con gli altri partecipanti e di capire cosa davvero gli ha impedito quantomeno di provare a conoscersi. Gelo polare anche in casa di Stefania e Roberto che non riescono a fare mezzo passo avanti. A differenza dei “colleghi” Benedetta ed Enrico i due hanno provato l’esperienza (flop) della convivenza ma il rapporto tra i due è fermo a una austera reciproca sopportazione, senza slanci o apertura di comunicazione. Indubbiamente troppo poco. E alla fine (quasi) ci si ritrova più negli scambi al vetriolo dei due fumantini toscani che nella quieta indifferenza di Stefania e Roberto, per i quali il viaggio di “Matrimonio a prima vista” è ormai sempre di più un’occasione mancata.