Ilaria e Giuseppe a Matrimonio a prima vista 2024: l’ostacolo da superare, la luna di miele (e un colpo di scena)

Milano – C’è anche una milanese, Ilaria, tra i protagonisti della nuova stagione di “Matrimonio a prima vista”, il docu-reality in onda mercoledì in prima serata (in chiaro) su Real Time. Un’edizione diversa da tutte le altre perché per la prima volta hanno preso parte all’esperimento anche persone che vogliono rimettersi in gioco, con un matrimonio alle spalle. Il meccanismo del programma resta comunque lo stesso: le tre coppie al centro della trasmissione hanno accettato di sposarsi al buio (delegando la scelta del loro compagno di vita a un team di esperti), conoscendosi solo il giorno del fatidico sì. Rispetto ad altre stagione l’età media dei partecipanti si è leggermente alzata e il “passato” dei protagonisti ha rappresentato un altro tassello pronto a incidere nelle dinamiche delle coppie. Ad affiancare i partecipanti un team di esperti composto da Nada Loffredi, la sessuologa che segue eventuali problemi di natura sessuale delle coppie, Mario Abis, il sociologo che fornisce agli sposi le chiavi di lettura necessarie per comprendersi, e l'esperto di comunicazione Andrea Favaretto, life coach specializzato in programmazione neurolinguistica.

Nella prima e seconda puntata i protagonisti hanno fatto il loro debutto e sono stati svelati gli abbinamenti. La consulente marketing Ilaria si è sposata (al buio, ovviamente) con Giuseppe, 45enne di Alessandria. Per la neo coppia subito uno scoglio: non è scoccata la “scintilla”. Nonostante l’assenza di chimica i due hanno comunque deciso di affrontare con serenità la luna di miele, con l’obiettivo di mettersi in gioco in questo percorso. In passato molte storie sono naufragate proprio a causa della mancata alchimia fisica. La 41enne milanese all’inizio dell’avventura aveva comunque promesso di “immergersi al 100%” nell’esperienza. Ma la buona volontà è sufficiente quando si parla di amore?

Se nel caso di Ilaria e Giuseppe è mancata la complicità “a pelle” diverso è il discorso di altri due partecipanti, Benedetta ed Enrico, arrivati ai ferri corti dopo pochi momenti insieme, con un viaggio di nozze tutt’altro che romantico. Approccio più sereno per Roberto e Stefania, in cerca di un equilibrio. Nella puntata in onda stasera, mercoledì 13 marzo, in scena il percorso della luna di miele. In arrivo alcuni colpi di scena.

In scena due nuovi protagonisti: Fabio e (un’altra) Ilaria, entrambi di 34 anni. Lui manutentore di Parma con tante passioni, lei torinese, si occupa di corsi di formazione del settore equestre. “La storia più importante l’ho avuta a 19 anni fino a 22 anni – ha spiegato -. Ho dato tutta me stessa. Da quando è finita sono passati 12 anni ma non sono più riuscita a provare quei sentimenti”. Fabio ha avuto una storia di cinque anni, finita con un messaggio, “Da lì ho capito che non ci teneva – ha detto –. Ma nonostante questa delusione credo ancora nell’amore”.