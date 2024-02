Sanremo 2024, Mahmood primo negli ascolti: è il vincitore per radio e streaming

Milano, 13 febbraio 2024 – La settimana di Sanremo è giunta al termine ma a distanza di una settimana dall’inizio del Festival, le polemiche non cessano, i meme relativi al programma continuano a circolare sui social e soprattutto si può constatare quali siano le canzoni più apprezzate del Festival.

La contestatissima classifica finale, con Angelina Mango vincitrice seguita da Geolier secondo e Annalisa terza, deve vedersela con radio e piattaforme streaming da cui trapelano gli ascolti reali degli italiani: e non è “La noia” della giovane 21enne ad essere il brano più ascoltato, ma “Tuta gold” di Mahmood.

Mahmood primo in Italia davanti ad Annalisa e Angelina

Il verdetto dell’Ariston, che vede il cantante di origini sarde ed egiziane, ma nato a Milano, alla sesta posizione, dietro ad Angelina Mango, Geolier, Annalisa, Ghali e Irama, è ribaltato dalle classifiche di EarOne. La piattaforma rileva quotidianamente i passaggi in onda su 187 emittenti e a tre giorni dalla fine del Festival, la canzone più ascoltata è la “Tuta gold” di Mahmood: nella classifica il cantante è primo, seguito da Annalisa con “Sinceramente”, mentre solo terza è Angelina Mango con “La Noia”. Chiudono la top five i The Kolors e Geolier.

Mahmood regna anche nelle classifiche streaming di Spotify dove ha superato il rapper napoletano Geolier, sceso al secondo posto.

“Tuta gold” 27esima nella classifica globale di Spotify

Sanremo vola anche a livello globale, a conferma dell’apprezzamento dei brani presentati sul palco dell’Ariston oltre i confini nazionali. Un dato molto interessante emerge dalla classifica delle Top Songs Debut Global, i debutti mondiali dell'ultima settimana: ben sette su dieci provengono infatti da Sanremo, di cui tre lombardi. I primi dieci sono Kanye West e Ti Dolla Sign con “Talking”, Mahmood, Geolier, Noah Kahan con “Forever”, Annalisa, Angelina Mango, Irama, Ghali, Madison Beer con “Make you mine” e Gazzelle.

Con i suoi 15 milioni di stream globali su tutte le piattaforme, la canzone di Mahmood è attualmente alla posizione 27esima nella Top 50 Global, oltre ad essere il settimo testo più cercato al mondo della settimana su Genius. Il videoclip, dove il cantante balla la coreografia, indubbiamente già un trend, è sempre più virale con oltre 4,5 milioni di views.