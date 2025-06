‘Un viaggio da fare’: a Palazzo Morando il finissage della mostra tra arte, cinema e sapori mitteleuropei

Milano, 14 giugno 2025 – Arte, cinema e sapori mitteleuropei: Palazzo Morando si prepara a salutare così la mostra ‘Un viaggio da fare. Paesaggi dell’arte in Friuli Venezia Giulia fra storia e contemporaneità’. Domenica 15 giugno, a partire dalle 12, il pubblico potrà partecipare a un’esperienza culturale gratuita, con visita guidata, anteprima cinematografica e brunch tematico. L’ingresso all’evento è gratuito fino a esaurimento posti.

Anteprima del film ‘Nel tuo occhio’

Durante il finissage, sarà presentato in anteprima ‘Nel tuo occhio’, il nuovo film di Massimiliano Finazzer Flory, dedicato al filosofo goriziano Carlo Michelstaedter, figura simbolica del pensiero mitteleuropeo del primo Novecento. L’autore dialogherà con il musicologo e drammaturgo Quirino Principe, offrendo al pubblico un approfondimento sulla filosofia del giovane intellettuale scomparso prematuramente nel 1910. Sarò presente anche la top model Ludmilla Voronkina.

Il docufilm, realizzato in collaborazione con RAI Cinema e sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dal Ministero degli Affari Esteri, sarà ufficialmente presentato al pubblico il prossimo luglio a Gorizia.

“Ho deciso di impegnarmi a dare voce e volto a Carlo Michelstaedter perché egli ci offre un dialogo della salute. La sua ricetta è mancare di tutto e tutto desiderare – questa è la vita. Se l’Europa ripartisse dalla Mitteleuropa da quella storia oggi avremo un’altra narrazione della nostra libertà”, ha detto Massimiliano Finazzer Flory .

Mitteleuro_Brunch

A seguire, l’appuntamento si sposta sulla tavola: il Mitteleuro_Brunch offrirà una selezione di piatti e prodotti tipici ispirati alla tradizione gastronomica mitteleuropea. Un’occasione per esplorare l’identità culturale delle “terre di mezzo” attraverso la convivialità e il gusto, in un perfetto connubio tra arte, cultura e sapori.

Visita guidata

Non mancherà, poi, una visita guidata speciale tra le opere della mostra, dove sarà illustrato il tema del confine come spazio di riflessione culturale e artistica. In esposizione lavori di artisti iconici come Tullio Crali, Afro, Giuseppe Zigaina, Luigi Spazzapan, Marcello Mascherini, Leonor Fini, Zoran Music, Miela Reina, Lojze Spacal e altri protagonisti della scena artistica del Friuli Venezia Giulia nel XX secolo.