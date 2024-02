Clerici e Cattelan conduttori di Sanremo? Fiorello li lancia. Perché potrebbe (davvero) funzionare

Milano – Nessun ripensamento da parte di Amadeus. Quello che si è appena concluso (con ascolti da record) è stato il suo ultimo Sanremo (almeno per un po’). Chi prenderà il pesante di testimone della coppia “Amarello”? Il toto nomi è già partito.

Quotato un duo milanese, quello composto da Antonella Clerici e Alessandro Cattelan. A fare il nome della “Antonellina” nazionale è stato lo stesso Fiorello che, tornato al Foro Italico con VivaRai2!, ha chiamato a sorpresa la conduttrice, mettendola alle strette: “Ma se ti proponessero di condurre il Festival, accetteresti?”, chiede. “Con un amico come te, forse”, risponde subito la Clerici. “Io ti vedo bene con Alessandro Cattelan”, propone lo showman.

La conduttrice si dimostra possibilista al riguardo: "Può essere, io adoro Alessandro, penso sia giusto lanciare i giovani e poi non ho niente da perdere, anche se un Festival dovesse andare male, non sarebbe la fine del mondo. A prescindere da tutto, tifo per una donna come Direttore Artistico”.”Che bello! Noi tifiamo per voi!” esclama Fiorello poco prima di chiudere la chiamata.

Oltre all’endorsement di Fiorello, i due conduttori possono contare su una vasta esperienza nei programmi musicali. Cattelan ha iniziato con Mtv e ha presentato per un decennio X Factor. Inoltre ha già condotto una prima serata di un grande evento internazionale: nel 2022 insieme a Laura Pausini e Mika è stato il volto dell’Eurovision Song Contest di Torino.

E Antonella Clerici? Non solo ha all’attivo la conduzione di talent show (“Ti lascio una canzone”, “The Voice Senior” e “The Voice kids”) ma già stata padrona di casa all’Ariston: la presentatrice legnanese ha infatti condotto Sanremo nel 2010 (e in quell’occasione si trovò anche a dover fronteggiare la clamorosa protesta con lancio degli spartiti da parte dell’orchestra per l’eliminazione di Malika Ayane).

Insomma, gli indizi ci sono. Ma non si tratta degli unici nomi in ballo per il dopo Amadeus. Tra i papabili anche Paolo Bonolis, il cui contratto con Mediaset scade a giugno e la coppia Laura Pausini-Paola Cortellesi. Quel che è certo è che per chiunque sarà designato si prospetta un’impresa difficile, visto il record di ascolti e ri-vitalizzazione (vedi il largo successo tra i giovani) del festival portata in scena dal duo Amadeus-Fiorello in cinque anni di regno all’Ariston.