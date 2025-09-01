Maxi-incidente sulla Statale 36, coinvolto anche un autobus: 15 feriti ed enorme dispiegamento di soccorsi

Monza – Almeno 15 persone sono rimaste coinvolte in un grave incidente avvenuto lunedì sera sulla Statale 36 nel tratto tra Lissone e Muggiò, in provincia di Monza e Brianza. In base alle prime ricostruzioni, lo scontro a catena è avvenuto tra dodici automobili e un autobus fuori servizio (quindi senza passeggeri).

L’allarme è scattato poco dopo le 21 e l’Agenzia regionale di emergenza urgenza ha attivato il piano previsto per le maxi emergenze dispiegando un grande numero di mezzo: sul posto sono accorsi diversi mezzi dei vigili del fuoco, sette ambulanze e due automediche.

Tra le persone coinvolte ci sono anche un bambino di 10 anni e almeno sette giovani tra 20 e 26 anni. Al momento, non sono state note le loro generalità. Tra loro non dovrebbero esserci feriti gravi, ma lo schianto ha coinvolto un grande numero di mezzi.

La Statale 36 è stata completamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi, causando notevoli disagi alla circolazione con lunghe code che si sono formate in entrambi i sensi di marcia. Le condizioni meteorologiche avverse hanno ulteriormente complicato la situazione.