Dai Duran Duran a Post Malone: 250mila spettatori agli I-Days

Milano, 28 agosto 2025 – Sei concerti, un totale di 250mila spettatori e nomi del calibro di Duran Duran, Justin Timberlake, Dua Lipa, Olivia Rodrigo, Linkin Park e, ultimo ma solo in ordine di apparizione sul palco visto il concerto di ieri mercoledì 27 agosto, Post Malone: sei nomi roboanti per l’edizione 2025 degli I-Days.

I-Days 2025: 250mila spettatori

“Anche quest’anno, come in tutta la storia degli I-Days che quest’anno hanno festeggiato 26 candeline, abbiamo portato in Italia grandi artisti, alcuni nomi già famosi a livello globale ed altri che dall’essere conosciuti solo dai più giovani nel tempo sono diventate grandi star internazionali, una ricerca e un metodo che ci ha guidato da sempre nel nostro lavoro e ci inorgoglisce oggi vedere il risultato che abbiamo raggiunto sia in termini di numeri che di qualità” commenta Corrado Rizzotto, amministratore delegato di Live Nation 6, organizzatore e direttore artistico degli I-Days Milano Coca Cola.

Post Malone nella data conclusiva degli I-Days 2025

“Quest’anno tutti gli headliner, fatta eccezione i Duran Duran, hanno tenuto agli I-Days l’unica tappa nel nostro Paese dei loro tour e agli I-Days hanno segnato un record personale in termini di biglietti venduti – sottolinea -. Anche questa è per noi una grande soddisfazione a cui si aggiunge un dato importante che è quello legato al pubblico in arrivo a Milano dal resto dell’Italia e dall’estero: oltre il 60% del pubblico arriva da fuori Lombardia e abbiamo 30.000 persone che hanno deciso di arrivare dall’estero e di presenziare ai concerti degli I-Days, questo grazie alle facilitazioni e all’offerta che la città di Milano può dare”.

Una curiosità: la palma di “best seller” per questa edizione va ai Linkin Park: il loro soldout, l’unico di questa edizione della rassegna musicale, ha fatto registrare 78.500 spettatori a Milano. Quasi come loro ha fatto soltanto la divina Dua Lipa: 70mila persone sono arrivate per assistere al suo show. Molto più staccati tutti gli altri: a guidare la “truppa degli inseguitori” è Justin Timberlake con 30mila.