Fedez al concerto dei Blink 182 per i 34 anni. “Il più bel compleanno di sempre”

Milano, 16 ottobre 2023 – Il tributo alla band, i Blink 182, con cui è cresciuto e che lo ha spinto a intraprendere la stessa carriera. Non solo: un destino simile con uno dei suoi idoli, Mark Hoppus, anche lui colpito da una malattia simile. E infine un sogno coronato dopo mesi difficili proprio nel giorno del suo 34° compleanno, “il più bello di sempre”.

C’è tutto questo condensato di vita nel bellissimo post su Instagram nel quale Fedez ha raccontato ai suoi milioni di fan tutta la gioia per essere potuto volare in Inghilterra e assistere, insieme alla moglie Chiara Ferragni, al concerto che la band californiana ha tenuto ieri sera a Manchester.

Il bacio sotto il palco con Chiara Ferragni è un'altra delle foto postate da Fedez

“I Blink 182 hanno rappresentato un’infinità di cose nella mia vita: sono stati il mio primo concerto in quinta elementare, sono stati la colonna sonora della mia adolescenza e il motivo per il quale ho iniziato a fare musica (ora sapete con chi prendervela).

Poi un giorno durante una diretta twitch di Mark (Hoppus, basso ne voce del gruppo, ndr), i miei fan gli scrivono e da quel momento inizia la nostra conoscenza fatta di sporadici messaggi su Instagram. A giugno del 2021 Mark comunica di dover affrontare un linfoma al quarto stadio, mi si spezza il cuore e mai avrei immaginato di trovarmi in una situazione simile ad un anno di distanza.

Prima di operarmi per il tumore al pancreas stringo fra le mani l’album di Enema of the State autografato da Mark, lui mi scrive costantemente per sapere come io stia. Si crea una sorta di legame fra di noi, forse perché inconsapevolmente sappiamo di essere due sopravvissuti. Ci conosciamo di persona qualche mese dopo l’operazione, ci salutiamo sapendo che a ottobre 2023 ci saremmo rivisti al loro concerto a Bologna.

Una delle foto postate su Instagram da Fedez con la moglie Chiara Ferragni al concerto dei Blink 182

Purtroppo il 28 settembre vengo ricoverato e dimesso proprio il giorno del concerto, non sono nelle condizioni di poter uscire di casa. Il dottore mi fa una promessa però: "Se i tuoi esami del sangue sono accettabili puoi andare al concerto dei Blink il giorno del tuo compleanno a Manchester”.

E così è stato: ieri, 15 ottobre 2023, Fedez ha compiuto 34 anni ed è volato in Gran Bretagna insieme alla moglie Chiara Ferragni. “Eccomi qua, di fronte al palco ad ascoltare Mark raccontare come questo tour lo abbia salvato dalla depressione della malattia, guardo mia moglie e le stringo la mano, abbiamo entrambi gli occhi lucidi perché sappiamo cosa significhi tutto questo. Un cerchio che si chiude, il compleanno più bello di sempre".