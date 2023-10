Fedez è tornato a casa, le foto con Chiara, figli (e cane) che hanno commosso il web: “Bentornato papino”

Quattro mani e una zampa. Tutti a casa. Fedez, Chiara Ferragni, i figli Leone e Vittorio e il cane Paloma. È questa la foto pubblicata sui profili social della coppia per festeggiare il ritorno a casa di Fedez dopo nove giorni passati all’ospedale Fatebenefratelli di Milano a seguito dell’emorragia causata da due ulcere.

Tutti e cinque si stringono per mano, sul polso del rapper c’è ancora il braccialetto del ricovero col nome, Federico Leonardo. Il testo che accompagna la foto, già virale, è: “Finalmente a casa ❤️ Grazie per tutto l’affetto e la vicinanza, nulla è scontato in questi momenti”. E poi, nelle storie Instagram pubblicate da Chiara, due disegni della famiglia riunita fatti dai figli e la scritta: “Bentornato papino”. Il papà ha risposto con un’altra storia: “Ti voglio bene 3000”.

Ferragni, che alla notizia del ricovero è tornata dalle sfilate di Parigi e per tutto il tempo è rimasta accanto al marito, ha ringraziato amici, parenti e fan per il supporto: “Grazie di tutto l’affetto, i pensieri, i messaggi e le telefonate di questa settimana. Vi ho sempre letto e ci avete dato tanta energia. Grazie, grazie, grazie”.

“Volevo ringraziare tutta la struttura del Fatebenefratelli, il professor Zappa e soprattutto i donatori di sangue, cercherò in qualche modo di far accendere i riflettori su questo tema. Senza di loro non sarei qui”, ha commentato Fedez ai giornalisti accalcati fuori dal Fatebenefratelli. “Devo riprendermi ancora un pochino, ho bisogno di riposo ma sto bene”. “E ovviamente voglio ringraziare anche mia moglie che in questi giorni mi è stata vicino ed è stata una grande”.

Ai post pubblicati dalla coppia dopo il ritorno a casa, tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo, della moda e della televisione hanno commentato con auguri o cuori (❤️). Tra di loro le sorelle Valentina e Francesca Ferragni, Antonella Clerici, Paolo Camilli, Annalisa, Giulia Salemi, Veronica Ferraro, Flavia Arditi, Paula Echevarria, Giulio Berruti, Francesca Barra, Francesco Fusca, Giulia Penna, Giulio Golia, nonché le pagine di X-Factor, Fantasanremo, Veralab.