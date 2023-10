Fedez è stato dimesso: il rapper torna a casa dopo nove giorni di ricovero

Milano – Dopo nove giorni di ricovero, per Fedez è arrivato il momento delle dimissioni dall’ospedale. Secondo quanto conferma l’Adnkronos, l’artista ha lasciato il Fatebenefratelli di Milano. Il rapper 33enne, dunque, festeggerà il compleanno, che cade il 15 ottobre, a casa con la sua famiglia, che non l’ha lasciato un attimo dopo l’improvviso ricovero, il 28 settembre, per due ulcere che che gli hanno causato un’emorragia. Il cantante, marito di Chiara Ferragni, è stato ricoverato nel reparto di Chirurgia d'urgenza e oncologica del Fatebenefratelli di Milano, diretto da Marco Antonio Zappa e ha subito due trasfusioni di sangue. Poi, due giorni dopo, un nuovo sanguinamento che però è stato preso in tempo grazie a un'endoscopia senza necessità di ulteriori trasfusioni.

La famiglia sempre accanto

Chiara Ferragni e la guardia del copro davanti al Fatebenefratelli

In tutti questi giorni di forte apprensione, la sua famiglia non l’ha lasciato solo un attimo. I genitori, Franco Lucia e Annamaria Berrinzaghi, la moglie Chiara Ferragni, hanno fatto aventi e indietro con l’ospedale dei Bastioni di Porta Volta. Tutti, per una volta, si sono stretti in un silenzio anche social che ha fatto preoccupare con poco i tanti fan della coppia di Citylife. L’imprenditrice digitale si è concessa solo un tweet per far sapere ai suoi follower “Vi leggo e vi sono grata”.

Il malore di Fedez

Fedez si è sentito male giovedì scorso ed è stato portato tempestivamente in ospedale. Due ulcere hanno causato al rapper un'emorragia interna rendendo necessaria un'operazione d'urgenza. Il giorno dopo, il cantante ha voluto rassicurare tutti sul suo profilo Instagram: “Intanto grazie per tutti i messaggi che mi state mandando perché il supporto fa sempre bene in questi momenti. Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un’emorragia interna”, e ancora: “Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio. Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita".